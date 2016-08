"Ma ei osanud midagi kahtlustada, kuni eesuksest pahaaimamatult välja kõndisin ja umbes 20 paparatsot mulle välkudega silmaauku virutasid. Ei olnud eriti lõbus natuke aega poolpime olla," meenutab Hollywoodis pesitsev hevikitarrist ja filmimees Priit Jürjens – ameeriklastele Brad Jurjens –, kuidas ta umbes seitsme aasta eest piilupiltnike piiramisrõngasse sattus. Nood pidasid teda muusikust naisteniitjaks John Mayeriks, kes parajasti semmis Jennifer Anistoniga.

Igapäevaellu Priit säärast avalikkuse tähelepanu ei igatse. Kuigi täpselt 20 aasta eest siirdus ta Viljandist Los Angelesse, lootes saada tõeliseks rokkstaariks. Praegu on ta eluga ülimalt rahul: bändides mängimise asemel tegutseb ta sooloartistina ja teeb just sellist muusikat, kui hing ihkab, ilma et peaks bändikaaslaste maitsega arvestama. Ta on teinud koostööd heavy metal’i suurnimedega, nagu Megadethi bassimees Dave Ellefson ja Skid Row’ kitarrist Scotti Hill.

Mõni mäletab ehk Priidu kunagise ansambli Fire "Saekaatrimehe laulu", kus ta mootorsaesoologa maha sai. Vast rohkemgi teatakse tema märulit "Palgamõrvar", mille üks peaosatäitja on Hollywoodi täht Michael Madsen. Priit on filmimaailmas ära proovinud nii näitleja, režissööri, stsenaristi, produtsendi kui ka operaatori rolli, "Palgamõrvari" puhul kõik need korraga, kuid on nüüd taas ringiga muusika juurde tagasi jõudnud.

Arvuti võimaldab meil vestelda suurest vahemaast hoolimata. Imekombel pole Priidul eesti keelt rääkides mingit aktsenti, kuigi juttu lipsab sisse ingliskeelseid sõnu. "Vahel võivad eesti sõnad meelest minna. Samas, olen paar päeva Eestis ja kõik on jälle korras," kinnitab ta.