Kui räägitakse kihlasõrmusest, siis tuleb enamikul ilmselt silme ette pilt küllaltki lihtsast sõrmusest, mille kese on sõrmuse rõngast veidi kõrgemal olev teemant. Selline sõrmus nägi esimest korda ilmavalgust 1886. aastal. Kui naised saaksid valida, siis ilmselt kannaks suurem osa neist just Tiffany kihlasõrmust. Loomulikult ei tähenda see seda, et mehed ei tahaks naistele sellist sõrmust kinkida, vaid asi on pigem selles, et enamik neist peaks selleks mitme aasta teenistuse magama panema. Sellest hoolimata on Tiffany sajandite pikkuse ajalooga Ameerika ehtebränd, mis on saanud otsekui armastuse sünonüümiks. Juba ainuüksi Tiffany kuulsad helesinised karbikesed on naiste seas nii populaarsed, et armastusfilmideski piisab vaid mehel võtta taskust selline karp välja, kui kõigile on selge, et ta laskub kohe ühele põlvele. Tõsi, Tiffany müüb ka võtmehoidjaid, mis pakitakse samuti helesinistesse karbikestesse.

Tiffany kuulsa kihlasõrmuse ehk lihtsa rõnga küljes oleva teemanti lugu algab aga juba 1886. aastal ehk täpselt 130 aastat tagasi. Tiffany-nimelise ehtebrändi lugu algab aga veelgi varem. Nimelt 1837. aastal, kui kaks sõpra, Charles Lewis Tiffany ja John B Young avasid New Yorgis väikese kirjatarvete ja ehtekaupluse. Broadwayl olevast poest sai kiiresti jõukate naiste lemmikkoht, kust soetada ehteid ja käekelli. Oma koha ajaloos sai Tiffany aga tänu 1961. aastal esilinastunud filmile "Hommikusöök Tiffany juures", mille reklaamplakatidel kandis Audrey Hepburn haruldase kollase teemantiga kaelakeed. Et kee sai palju tähelepanu, hakatigi Tiffanyd seostama eelkõige peenete juveelide ja kõige luksuslikuga.

Ilmselt polnud aga Charles Lewis Tiffanyl õrna aimugi, kui ta otsustas 1886. aastal senist arusaama kihlasõrmusest muuta, et sellest saab aastasadadeks tõeline armastuse sümbol, naiste ihaldusobjekt ja moeikoon. Nimelt käis Tiffany toona välja idee, et sõrmuse rõnga küljes oleva teemanti võiks tõsta veidi kõrgemale, sest nii on teemant paremini näha, see püüab paremini valgust ja särab seetõttu veelgi kaunimalt. Tema idee oli ühtlasi ka see, et ümarat teemanti hoiaksid sõrmuse küljes kinni kuus küünist. Niiviisi on see kõigile näha ning saab palju tähelepanu.