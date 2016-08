Esimese koolipäevani on jäänud täpselt viis päeva. Selle ajaga peab jõudma kõige muu kõrval valmis seada ka koolis käimiseks sobiliku garderoobi, mis ei ajaks õpetajatel närvi päris mustaks.

Kui esimese koolipäeva must seelik ja valge pluus ei põhjusta ilmselt klassiruumis kuigi suuri draamasid, siis järgnevatel päevadel tuleb arvestada sellega, et õpetajate arusaam ägedast riietusest ei pruugi kattuda noorte omaga. Loomulikult ei tähenda see seda, et koolis ei tohiks midagi ägedat või trendikat kanda. Lihtsalt peab aru saama, milline trendirõivas sobib kooli ja milline ajab suure tõenäosusega õpetajatel ihukarvad püsti.

Kuigi võib jääda mulje, et kõik, mis sobib õpetajate meelest kooli, ei kõlba õpilaste meelest selga panna ja vastupidi. Tegelikult pole aga asi sugugi nii hull ja tuleb lihtsalt osata riideid valida. Näiteks suurte ja veidi tobedate kirjadega pusad, mis on praegu väga trendikad, pole ilmselt need kõige õigemad asjad, millega pedagoogi nina all istuda. Samas on sellistest pusadest olemas ka veidi õpetajasõbralikumaid variante, mis ei vii käitumishinnet alla. Sama kehtib kõigi teistegi moehittide kohta.

Kuid, millal siis kanda neid asju, mis panevad hinge tõeliselt laulma? Tegelikult võikski koolilapsel olla kaks garderoobi. Üks selline, millega käiakse koolis ja teine see, millega minnakse vabal ajal sõpradega välja. Viimane ei pea olema hiigelsuur, vaid võib vabalt koosneda ainult mõnest asjast. Siis ei kulu kooliriided nii kiiresti ega tekita nõnda ruttu tüdimust.