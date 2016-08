Surmasaanute hulgas on ka välismaalasi. Amatrice linnaametnik ütles BBC-le, et hukkunute hulgas on kolm Suurbritannia kodanikku. Rumeenia saatkond teatas, et 11 nende kodanikku on kadunud. Päästeameti andmeil on haiglates 400 inimest. 2500 peret on jäänud koduta ja elavad telkides või kooli spordisaalides.

"Ööd on mägedes praegu tulikülmad, päeval aga võtab kuumus hinge seest," kirjeldas naine oma elu telgis.

Paraku on juba teada ka varaste saabumisest. Kohaliku uudisteagentuuri teatel on vahistatud vähemalt üks mees, kes püüdis lagunenud majades soomust teha.