"Meie matk algas kohe halvasti, kui juba esimese päeva, 26. juuli õhtul hakkas lund sadama. Tuisk kattis teemärgid kinni. Me jäime ööseks lageda taeva alla, suutmata leida ei edasi ega tagasi teed. Ja valgel ajal hakkasime liikuma – siis õnnetus juhtuski. Rada oli libe, kukkusime järsakust alla. Petr lõi ennast ära, jäi kivide vahele kinni ja ma nägin, kuidas ta elu aegamööda kustub. Ma ei suutnud teda aidata, olin liig nõrk isegi selleks, et teda üles rajale vedada," meenutab Petr Ondrej kaaslane Pavlina Pizova (33) traagilist matka.

Kaks Tšehhi turisti läksid juuli lõpus jalgsimatkale Uus-Meremaa kuulsal Routeburni rajal Fiordlandi rahvuspargis. Ühele neist lõppes matk surmaga, tema kaaslane ootas kuu aega pääsemist valvurimajas, kuhu ta sisse murdis. "See oli ime, et mind leiti," ütles ta nutma puhkedes eile ajakirjanikele.

Rühkis läbi rinnuni lume

Ilm ei paranenud, ja naine otsustas edasi minna. Saagu mis saab. Teel peab ju ometi olema inimesi või vähemalt mingi hütt külmavarjuks. "Ma pidin kõndima lumes, mis ulatus vööni. Ühtegi matkaraja tähist ei paistnud, läksin, nagu jumal juhatas. Mul külmusid jalad ära ja hiljem peaaegu et roomasin," meenutas Pavlina ränka pingutust.

Ta jõudis hooneterühmani, kuid kõik need olid talveks lukustatud ja inimtühjad, sest ametlikult oli matkarada juba talveks turistidele suletud. Suur rahvarändamine algab seal alles 25. oktoobril ja kestab aprillini välja. Tõsi, paar nädalat tagasi pidi rajale harjutama minema elukutseliste mägironijate rühm, kuid nad jätsid mineku katki, kuuldes, et olud on seal hullud.

Pavlina valis valvurimaja, lõhkus selle akna ja tungis sisse. Tema õnneks oli hütis küttepuid. Tõsi, mitte toitu, sest valvureil on keelatud seda hütti jätta. "Tõenäoliselt leidis ta toitu mõnest kõrval olevast turistidele ööbimiseks mõeldud majakesest," arvab matkaraja selle lõigu järelvaataja.

ISETEHTUD: Pavlina tegi endale midagi räätsade sarnast, kuid ei usaldanud nendega teele minna. (Uus-Meremaa politsei)

Vahepeal komberdas naine välja ja joonistas lumele tuhaga suure "H", help (aidake), lootes, et keegi seda õhust märkab ja appi tuleb. Valvurihütis oli ka raadiosaatja, kuid kehvasti inglise keelt kõnelev Pavlina ei saanud selle juhendist aru ja kuigi ta meeleheitlikult proovis ja proovis kellegagi ühendust saada, ei tulnud sellest midagi välja.

Tuisk aga jätkus ja isegi kui see lõppes, ei tulnud loomulikult ühtegi turisti talvisel ajal matkarajale. Pavlina olukord muutus järjest hullemaks. "Mul olid jalad külmavõetud ja kartsin ka võimalikke lumelaviine ja arvasin, et kindlam on ikkagi valvurihütti jääda. See tundus nii turvalise kohana," ütles Pavlina.

Ometi, kui ta juba üksindusest hullumas oli, võttis ta kätte ja tegi prahist ja leitud võrgust jalaräätsad. Kuid siiski ei julgenud ta nendega pärast esimest katsetamist teele minna.

JALGSIPÄÄSTJAD: Matkarajal ulatus lumi mõnel lõigul vööni. (Uus-Meremaa politsei)

Uskudes, et piisavalt kogenud matkajatena ei ähvarda neid looduskaunil ja tavaliselt rahvarohkel Routeburni rajal ükski oht, ei andnud nad oma ettevõtmisest kellelegi teada. Nagu Pavlina hiljem tunnistas, olid nad kaardilt rada uurides arvanud sellel kõndimise palju kergemaks, kui see tegelikult on isegi paremal aastaajal. Raja läbimiseks kulub mitu päeva ja nad ei olnud isegi telki kaasa võtnud, lootes ööd magamiskotis lageda taeva all veeta. Sellele, et ka Uus-Meremaa talv võib jäiselt külm olla, nad ei mõelnud.

Otsingud algasid alles lõppeval nädalal, kui turistide omaksed Tšehhimaal rahutuks muutusid ja Facebookis algatati nende otsimine. Paar läks Uus-Meremaale puhkama ja tööd tegema juba tänavu jaanuaris, kuid pidas ikka kodustega Facebooki teel ühendust. Nüüd oli aga vaikus kestnud juba peaaegu kuu aega. Otsimissõnum torkas silma Tšehhi aukonsulile, kes lõi alarmi. Tšehhi matkajate üüriauto leiti üsna kiiresti Routeburni matkaraja alguses. Seejärel saadeti päästerühmad nii jalgsi kui ka kopteriga kadunud matkajaid otsima.

Uurijatel on küsimusi

Naine leiti kolmapäeval Mackenzie järve lähedalt valvurimajakesest. "Ta oli täielikus ekstaasis, kui meid nägi," ütlesid päästjad. Naine viidi haiglasse, kuid tema olukord polnud nii hull, et teda peaks pikaks ajaks ravile jätma.

Eile hommikul leidsid päästjad ka Petr Ondrej surnukeha.

"See on Uus-Meremaal väga tavatu, et keegi nii kauaks kadunuks jääb, isegi maastikul, ja keegi sellest ei teata," tsiteerib BBC uudisteportaal kohaliku politseiinspektori Olaf Jenseni sõnu väljaandele New Zealand Herald.