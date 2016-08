Profirattur Rein Taaramäe (Katjuša) pidi täna Vuelta velotuuri katkestama, sest talle sõitis seitsmendal etapil (158,5 km) otsa ühe meeskonna auto, mis lõhkus tema ratta.

Mees ise pääses õnneks vaid kriimustustega. "Ma pole kindel, mis juhtus," vahendab Taaramäe sõnu Katjuša kodulehekülg. "Jäin peagrupist maha, sõitsin üksi ning ühel hetkel leidsin end teepervelt. Sain aru, et auto sõitis mulle tagant otsa.

Arvan, et mul oli õnne, et ma ühtki luud ei murdnud. Mu ratas purunes vist kuueks tükiks. Kui ma seda nägin, mõistsin, et mul oli roppumoodi õnne. Vestlesin hiljem õnnetuse põhjustanud tiimidirektoriga, ta vabandas ja võttis süü omaks. Ent temagi oli segaduses, kuidas see juhtus."