Kellel on keedetud värskest kartulist isu täis, võib proovida tuhvleid küpsetada hoopis lõkkes või ahjus. Mõlemal juhul on aga oma nipid, et tulemus hea oleks.

Lõkkekartul on üks lihtsamaid suveõhtu roogi, kuna see küpsetab end põhimõtteliselt ise. Selleks on vaja ainult kuuma tuha- ja söehunnikut, fooliumit ja kartuleid. Keera puhtaks pestud kartulid fooliumisse – sobib ka kahe-kolme kaupa – ning viska nad tuha alla. Kui kartuleid umbes kümme minutit enne keeta, küpsevad nad kiiremini, muidu võiks arvestada umbes tunniga. Siis pane kartulile võid ja soola peale ja lase hea maitsta, õpetab Mari-Liis Ilover oma toidublogis.

(designmom.com)

Hea mõte on kartulitele ka fooliumist käepidemed teha – nii on neid palju parem lõkkest välja võtta, kirjutab designmom.com. Et teada saada, kas kartul on valmis, tuleks teda õrnalt pigistada. Kui ta on kõva, lase tal 10–15 minutit veel küpseda. Ühtlase tulemuse saamiseks tuleks kartuleid lõkkes ka vahepeal keerata. Kes tahab lõkkekartulitele aga natukene vunki juurde anda, võib teha neisse sisselõiked ja panna sinna sibulaviilu, natukene tükeldatud peekonit ning tilli. Seejärel tuleb lasta kartulitel umbes 45 minutit küpseda, serveerimisel panna peale veel tükike võid ja värsket peterselli.

Kui lõket teha pole võimalik, võib kartuleid küpsetada ka ahjus. Selleks pese ja soovi korral koori kartulid, krõbeda kooriku saamiseks kuivata need ära ja hõõru kartuli pind õliga kokku. Seejärel küpseta 225kraadi juures umbes tund aega, ahjust välja võttes tee pealispinnale noaga ristlõige ja pane sinna soola ja võid, õpetab Dagni oma toidublogis. Enne kartulite ahju panemist tasuks neisse aga kahvli või noaga mõned väikesed augud torgata, siis pääseb aur küpsedes kergemini välja.

Ahjukartuleid võib ka fooliumis küpsetada. Siis jääb nende koorik pehme ning lisaks püsivad nad kauem soojad. Niiviisi on hea näiteks mõnele pereliikmele, kes hiljem koju jõuab, õhtusööki soojas hoida.