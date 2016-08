Jaapanlane on kaasatud lähteülesande kirjutamisesse, mille tulemusena peavad tekkima visioonid, mida linnahalliga teha. Kolme varianti loodetakse esitleda oktoobri lõpus. Üks on Pai sõnul kindel: siia saagu maailmatasemel kontserdisaal!

Pai naerab nagu poisike: «Sellise mehega luua kontakti – see on ju täiesti võimatu,» kiidab ta dirigent Paavo Järvit , kes asja korraldas.

«Me oleme käsitlenud seda maja kogu aeg kui põhja ja ida kultuuride kohtumispaika,» kirjeldab Pai, seistes kahe eesriidepoole kokkupuutepunkti ees.

Lavakardin on Enn Põldroosi teos «Inimeste elu», mida publik nägi viimati 1988. aastal. Tallinna linnavalitsus loodab, et 2019. aastal istub selle ees taas kontserti ootav rahvas – 5300 inimest.

Tallinna Linnahall (Toomas Tatar)

Üleni musta riietatud ja prillide tagant ümbrust uudistavat Yasuhisa Toyotat jagub siia ja sinna. Ühed soovivad temast pilti, teised teevad talle kohvi ja kolmandal hetkel on mees üldse kadunud.

Toyota tõdeb, et võrreldes teiste maailmakuulsate kontserdisaalidega on linnahalli saali paigutus teistsugune, kuid potentsiaali on. «Mind huvitab selle publikuasetus. Nagu amfiteater,» tahaks akustik säilitada ruumi olemasolevaid tugevaid külgi.

«Aga siiski, on natuke liiga vara öelda, mis on võimalik ja mis on võimatu.»

«Meie oleme siin sellised väiksed tegijad ega saa eriti tingimusi esitada,» on Eesti akustik Linda ­Madalik (vasakul) rahul, et projekti on kaasatud maailma tase. (Toomas Tatar)

Oma tööd alustab ta ruumis jalutamisega, et õppida seda täpsemalt tundma: «Esimese asjana mõtlen ruumi kujule. See on väga oluline,» rõhutab ta teraval pilgul.

Toyota jaoks on siin tegemist erilise olukorraga, sest tavaliselt alustab ta tööd enne, kui maja valmis.

Kohalik kadedust ei tunne

Eesti tippakustiku Linda Madaliku sõnul pole suurelt unistamine halb, kuid lisab, et plaanide täideviimiseks kulub palju aega ja raha. Ka Madalik on kaasatud lähteülesande loomisesse. Kadedust ta jaapanlasest kolleegi suurema rolli pärast ei tunne: «Vastupidi! Ma poleks uneski näinud, et mul on au temaga ühe laua taga istuda! Meie oleme siin sellised väiksed tegijad. Me ei saa kunagi sellised tingimusi esitada. Me täidame ikka seda, mille tellija paneb meile laua peale.»

Meelis Pai usub, et saali valmides keeratakse Eesti majanduses uus lehekülg: hakatakse tegelema klassikalise muusika turismiga. «Sellest pole mitte kunagi midagi räägitud, kuna seda pole lihtsalt Eestis olemas,» selgitab Pai, et maailmas on klassikalise muusika ja ooperituriste kümne miljoni ringis.

Lisaks võiks tulla konverentside külastajad. Seepärast näeb Pai tulevikus linnahalli ümber palju hotelle: «Kui toimuvad mitmetuhandelised konverentsid, võib juhtuda, et hotellikohti jääb isegi väheseks.»

Pai sõnul kavatsetakse veel sel aastal kehtestada linnahalli ümbritsevatele kruntidele detailplaneering, mis lubaks need maha müüa ja saadud raha eest linnahalli remontida. Ühte krunti praegu aga ei müüda, mereäärne kaiosa on broneeritud Estonia teatrile. Teatri peadirektor Aivar Mäe on lubanud oma plaanidest rääkida septembris.