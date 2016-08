Sõudja Allar Raja (33) elus on praegu emotsionaalselt heas mõttes raju periood. 11. augustil pingutas ta end Rio de Janeiros pildituks, tasuks elu ühe unistuse teostumine ehk olümpiamängude pronksmedal. Neli päeva hiljem täitis sangari silmad rõõmupisaratega tütre Ronja sünd.

„Paar nime oli laual, aga kuna ta on Ronja moodi ja käitub ka nagu Ronja, siis sai selgeks, et see on see nimi,“ selgitab Raja rõõmsal toonil tütre nimevalikut.

Kahjuks ei saanud Raja abikaasa Kerstinile sünnituse ajal toeks olla, sest Ronja soov issi medalit näha oli nõnda suur, et ta otsustas kaks nädalat enne tähtaega ilmavalgele tulla. Raja viibis samal ajal alles kaugel ookeani taga, Rio de Janeiro olümpiaküla sööklas.

„Kerstin saatis pildi, laps oli tal kõhu peal ja mõlemad olid rõõmsad,“ kirjeldab tubli spordimees hetke, mil temast sai isa. „Ma ei suutnud uskuda, et see käis just nüüd ja praegu nii kiiresti. Ütlesin läbi rõõmupisarate, et ei või olla! Miks ta seda nii vara tegi? Ma tahtsin ja pidin ju seal olema!“