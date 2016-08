Näitleja Alo Kõrve püüdis läinud laupäeval Kadrioru roosiaia vastuvõtul pilke piraka puuraiduriparraga. „Mul ei olnud midagi paremat selga panna ja lootsin, et ehk tõmbab habe piisavalt tähelepanu, et ei märgata mu vana pintsakut ja kulunud pükse. Paistab, et nii ka läks,“ seletab mees naljatamisi oma stiilimuutust.

Möödunud nädalal Linnateatrit külastanud publikul oli tükk tegemist, et enamasti sileda lõuaga Kõrvet lopsaka habeme tagant ära tunda. “Mul läks pikalt aega, enne kui ma sain aru, et laval on Alo Kõrve. Püüdsin välja mõelda, mis näitleja see küll on,” meenutab Kersti, kes käis eelmisel teisipäeval vaatamas etendust “Aeg ja perekond Conway”. „Jäin mõtlema, et huvitav, kas habe on seotud mingi uue teatri- või filmirolliga.“ Teevad ju näitlejad rollide nimel vahel tublisti trenni, võtavad juurde või alla või loobuvad pikkadest juustest.

Linnateatri avalike suhete juht Margus Küppar kinnitab siiski, et Alo pole lasknud habemel sirguda ühegi osatäitmise pärast. „Ühe versiooni kohaselt kasvatas ta habeme spetsiaalselt roosiaia vastuvõtuks ning pääses tänu sellele ka kõige stiilsemate külaliste top 10-sse,“ annab Küppargi näitlejaga sarnase huumorimaigulise vastuse.