Täna toimus Viljandi lauluväljakul juba kaheksandat korda üleriigiline erivajadustega inimeste laulupidu "Laulan helisema maa".

Kaheksandat aastaringi käiv üritus tõi laulukaare alla rekordarv osalejad. Eelmisel aastal oli osalejaid ligi 500 siis see aasta oli lauljaid ja koorijuhte üle 600.

Tänavu juba teist korda Karula Kodu eestvedamisel korraldatav üritus on saanud kogu Eesti erivajadustega inimeste tõeliselt suureks kooslaulmise peoks. Sel aastal lauldi sõpradest ja sõprusest.

Peo traditsioon sai alguse Kernu hooldekodus oma rahvale korraldatud laulupeost, mis siiani on läbi seitsme ühislaulmise aina hoogu ning uusi ja uusi lauluhimulisi juurde saanud. Eelmisest aastast on laulupeol oma laul, Anu Röömeli just selleks puhuks ja erivajadustega inimestele kirjutatud "Kollane päike".