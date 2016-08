Facebookis tegutsevale grupile "Märgatud Võrus" kirjutas oma loo 15-aastane tüdruk, kes on jahmunud inimeste ükskõiksusest. Mitte keegi ei sekkunud, kui vanem naine liinibussis nutvale lapsele kallale läks. Lugu juhtus Võru liinibussis number 16, mis sõidab kesklinnast Väimela ja Parksepa kaudu Kubijale haigla juurde. Neiu kirjeldas, et bussijaamas sisenes bussi noor ema väikese lapsega. Laps nuttis ning oli näha, et ta oli üsna endast väljas. "Nägin, et ema püüdis teda rahustada, aga see ei aidanud. Väike laps nuttis terve tee kuni Sõlekese lasteaiani. Bussis oli üsna palju rahvast ning lapse kisa häiris tõenäoliselt kõiki, kuid kõik kannatasid selle ära." Kui buss hakkas lasteaia juures olema peatuseni jõudma, tuli ema ja lapse juurde vanem naine. Edasine on väga ootamatu. "Kuna istusin põhimõtteliselt nende kõrval, siis nägin kõike pealt, mis seal toimuma hakkas. Naine tuli vihaselt nende juurde ning haaras lapselt juustest ning riietest kinni. Nägin, kuidas ta teda raputas ning sõimas nii ema kui ka pisikest. Ema hakkas muidugi vastu ning tõukas võõra naise eemale, aga see ei aidanud. Kuna sündmus hakkas minema juba üle piiri, siis ikkagi mitte keegi ei sekkunud. Kõigil oli täiesti ükskõik sellest. Kõige rohkem ärritas mind see, et bussis oli väga palju täiskasvanuid, aga mitte keegi isegi mitte ei öelnud sellele naisele midagi!!! Bussijuht ka jälgis ainult peeglist antud olukorda ning ainult irvitas selle üle. Kas enam absurdsemat asja saab olla?!".

Tüdrukut üllatas tõsiselt, et ta oli ainus, kes julges noore naise ja lapse kaitseks välja astuda. "Tõstsin häält ning käratasin sellele naisele üle terve bussi. Ta ei teinud seda kuulmagi ning seejärel käratasin veel valjema häälega. Sel hetkel olin ma juba endast nii väljas, et oleksin iga hetk olnud nõus ka selle vastiku vanamuti sinnasamma bussipõrandale maha lükkama. Lõpuks antud loo peategelane reageeris, osutas oma sõrmega minu poole ning seejärel näitas mulle keskmist sõrme. Proua oli minu arvates vähemalt 60-aastane. Seejärel hakkas ta minuga sõimlema, aga vähemalt jättis ema ja lapse rahule. Jumal tänatud, et ta ei saanud lapsele rohkem haiget teha. Üritasin lapse ema rahustada ning samal ajal tegelesin ka selle hullu vanamooriga. Kõik inimesed, kes bussis viibisid, ei teinud oma suudki lahti, mitte ühtegi korda!!!".

Seejärel jäi buss seisma ning neiu väljus. Last raputanud naine oli temast pisut maad ette jõudnud, kuid tüdruk jõudis talle järele. "Temast möödudes küsisin talt, et mis õigusega ta läheb võõrale lapsele kallale. Selle peale sain ma sõimata, et julgesin noore ema ja lapse kaitseks välja astuda. Kuuekümnendates eluaastates vanaproua, kelle käitumine oli hullem kui tänapäeva käestläinud teismeliste oma saatis minu pihta igasuguseid roppuseid. Ütles, et tal on seitse last ja lapselast ning mitte ükski neist pole selline debiilik nagu mina. Selle peale ütlesin vastu, et ainus debiilik, kes siin on, oled sina, sest mitte ükski normaalse mõistusega täiskasvanud inimene ei lähe nutvale pisikesele lapsele kallale!"