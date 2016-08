Seoses Venemaa sportlaste eemaldamisega Rio2016 paraolümpiamängudelt on Rio kutse saanud Eesti pararattur Mari-Liis Juul (võistlusklass C5).

“Pilet Riosse on meeldiv üllatus, ühtlasi ka pisut ehmatav, kuna see tuli ikkagi nii viimasel minutil. Olen põnevil. Kindlasti saab see olema minu senise karjääri kõige raskem võidusõit, aga olen selleks väljakutseks valmis,” ütles Mari-Liis Juul.

Eesti Paraolümpiakomitee presidendi Urmas Paeti sõnul tähendab Mari-Liis Juuli lisandumine Eesti koondisesse, et Eestit esindab Rio de Janeiro paraolümpiamängudel kuus sportlast. "Nii tase kui sellega seotud ootused on kõrged," lisas ta.

Lisaks Mari-Liisile kuuluvad Eesti koondisesse ujujad Elisabeth Egel, Brenda Tilk ja Kardo Ploomipuu ning kergejõustiklased Sirly Tiik ja Egert Jõesaar.

Paraolümpiamängud Rio de Janeiros toimuvad 7.-18.septembrini, rattavõistlus abgab 14.septembril.