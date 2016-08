"Mina olin just oma isa kaotanud ja tema isal oli ka parajasti tervisega väljakutseid," meenutas Kris Leinatamm. "Sattusime sel teemal rääkima ja siis mõtlesime, et meeste jaoks võiks olla selline väljund, kust nad saaksid lugeda eesti keeles teaduspõhiseid artikleid, mis puudutavad meeste enda tervist. Kõigepealt tekkis idee teha koduleht www.leinatamm.ee."

Dirigendi, poliitiku ja ülipopulaarse "Kreisiraadio" koomiku Tarmo Leinatamme (1957-2014) tütar Kris (37) on võtnud üheks oma südameasjaks Eesti meeste tervise. Sooviga viia meesteni rohkem infot tervisliku elustiili ja oma tervise eest vastutamise vajaduse kohta on ta loonud meeste tervise portaali ning korraldab septembris meeste elustiilinädalat, mis päädib kontserdi ja auhinna "Mehe Tegu 2016" väljaandmisega.

Ent ettevõtmine arenes edasi. 2015. aastal korraldati kolm seminari, kus räägiti meeste tervisest läbi toitumise, liikumise ja vaimse tervise. Peale seminare laekus tagasisidet, et selliseid võiks toimuda rohkem ja erinevates Eesti paikades. Kris Leinatamm otsustas, et olgu – teeme siis suurelt. Nii toimuvad 16.-23. septembrini viies Eesti linnas Meeste Elustiilinädala üritused. Neil peetakse erinevaid ettekandeid näiteks tervisespordist (Kristjan Port) ja peaesinejaks on Briti teadlane ning ravitoitumise teadusharu üks rajajatest dr Paul Clayton. Programm varieerub, kuid näiteks saab ühes linnas osa Leinatamme talkshow'st "Milline on seksikas elustiil?"

Elustiilinädala kulminatsiooniks on 23. septembril Tartus toimuv kontsert "Kuulake!", kus antakse üle ka ühe huvitava konkursi auhind. "Konkurss on "Mehe Tegu 2016"," selgitas Kris Leinatamm. "Otsime meest, kes on teinud oma elus võimalikult suure elustiililise muudatuse: jätnud maha mõne riskikäitumise, muutnud oma toidulauda, teinud positiivseid muudatusi oma liikumises, sotsiaalses ja vaimses tervises. Kes on nii-öelda ühiskonnale tagasivõidetud mees."

Kandidaate saavad meheteo konkursile augusti lõpuni esitada kõik, tingimuseks on see, et elustiilimuudatus peab olema kehtinud vähemalt 12 kuud. Kandidaadi esitamise ankeedi leiab aadressilt www.leinatamm.ee, SA Leinatamme Fond Facebooki lehelt või SIIT.

Kõigi ettevõtmiste korraldajaks ongi sihtasutus Leinatamme Fond, mille juht on varalahkunud Tarmo Leinatamme tütar Kris.

Fondi peamise eesmärgina sõnastab selle juht: tervisliku elustiili valikute teavitustöö. Sest muret selles valdkonnas meeste puhul jagub. Maailma terviseorganisatsiooni WHO statistika näitab Leinatamme sõnul, et olukord on päris "närb": riskikäitumiste nagu suitsetamine, alkoholi tarvitamine ja ülekaalulisus tase on kõrge ja kõrgem on see just meeste seas. Veel ühe eesmärgina toob Kris Leinatamm välja, et kasvatada tuleb inimeste endi vastutust oma elu ja tervise eest. Murega arsti poole pöördudes jagame temaga vastutust, aga meie enda tervet elu puudutav käitumine on siiski meie enda vastutus.

Tervise temaatika on Kris Leinatammele tema sõnul üsnagi uus, sest kõige rohkem on end "Hunt Kriimsilmaks" (sel omaaegse lastesaate peakangelasel oli üheksa ametit – toim) nimetav naine tegutsenud hotellimajanduse valdkonnas. Hetkel on ta sihtasutuse juhtimise ja sellega seotud tegevuste korraldamise kõrvalt nurkapidi seotud tervisetoodetega, kasvatab kaht last ja püüab olla hea tütar oma emale Siirile.

Mida võiks tütre meeste terviseteemaliste ettevõtmiste kohta öelda isa Tarmo – kuidas kõlaks mehe sõnum, kui ta saaks täna Krisile helistada?