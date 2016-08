Esimesed pildid jõudsid avalikkuse ette juba täna hommikul, kui Sandra ja Jalmar need ise sotsiaalmeediakanalites Instagram ja Facebook avaldasid. Seal poseeris Sandra valges pitskleidis, mille autoriks oli ta märkinud Mari-Liis Saretoki, kes on rõivabrändi Kokomo Collection eestvedaja ja looja. Jalmar kandis Setu rahvarõivaid, autoriteks Jane Vabarna, Maret Vabarna ja Margit Mehilane. Värska kirikusse paaripanekule jõudes kandis Sandra aga juba teist, heegeldatud, valget kleiti.

Sandra ja Jalmar tutvusid Viljandi Kultuuriakadeemias õppides. Nad olid koos kaks aastat, kuid läksid lahku. Ajakirjale Anne&Stiil rääkis Sandra, et midagi ei juhtunudki otseselt. “Ta oli lihtsalt nii noor mu kõrval, see ei tundunud piisav.” Jalmar oli endale aga pähe võtnud, et nad peavad taas kokku saama. Kui see mõni aasta hiljem juhtus, oli kirg paari vahel alles.

Abieluettepaneku tegi Jalmar Sandrale mullu jõuluõhtul. “Ma valisin sellise õhtu, kus kõik on kohal. Ma ei hakanud sellist kosjaminekut ette võtma ja teades, et Sandrale meeldib vaikne õhtu ja perekond, tundus see õige koht,” rääkis Jalmar raadiosaates “Teistmoodi”. Sandra ütles, et jah-sõna tuli küllaltki kergesti: “Eks sellepärast sai öeldud jah, et on varem tehtud ettepanekuid ja pole varem öelnud. Ma usun Jalmarisse.”

Augustikuises Anne&Stiilis paljastas Sandra ka, milline saab olema nende pulmapidu – kestab kolm päeva, saab alguse Sandra isakodust Viljandimaal, kulgeb Jalmari koju Setumaale ning muistsed kombed – itkemine pruudi lahkumisel isakodust ja tanutamine – on kokku pandud kirikliku laulatusega. Sandra rääkis ka, et kannab pulmas valget Kokomo valmiskleiti ning teisel päeval saab selga Jalmari ema tehtud rahvarõivad.

Siis ei paljastanud Sandra aga veel, milline saab olema tulevikus tema perekonnanimi – ühest küljest meeldib talle põhimõte oma nime allesjätmisest, kuid teisalt tundub tore võtta uus ja väga väärikas perekonnanimi.