Prantsusmaa riiginõukogu peatas Villeneuve-Loubet´ linna kehtestatud burkiinikeelu, vahendas BBC.

Riiginõukogu on ühelt poolt nõuandev organ ja teiselt poolt Prantsusmaa kõrgeim halduskohus. Riiginõukogu otsuse põhjal ohustab kogu keha katva naiste ujumisriietuse keelamine inimeste usu- ja isikuvabadust.

Advokaatide sõnul võivad burkiinide kandmise eest trahvi saanud naised nüüd oma raha riigilt tagasi nõuda. Lõpliku otsuse burkiinikeelu seaduslikku kohta teeb riiginõukogu sügisel.

Tõenäoliselt avaldab otsus mõju kõikidele teistele Lõuna-Prantsusmaa rannikulinnadele, kes on sarnase keelu kehtestanud. Linnapead on keeldu põhjendanud kasvava terrorismihirmuga, kuna Prantsusmaad on tabanud mitu islamiterroristide rünnakut. Inimõiguslaste hinnangul on õhutab burkiinikeeld vaid islamofoobiat ja terrorismivastases võitluses pole sellest midagi kasu.