Eesti Konservatiivne Rahvaerakond pöördus Eesti Rahvusringhäälingu eetikanõuniku poole juhtimaks tähelepanu, et ERR ei kohtle oma programmides kõiki presidendikandidaate võrdselt.

Erakond pöördus eetikanõunik Tarmu Tammerki poole pärast seda, kui ETV toimetus otsustas, et pühapäeva õhtul ETV ekraanil toimuvasse debatti ei pääse Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat Mart Helme ettekäändel, et ta ei kandideeri riigikogu valimisvoorudes.

„Seda, kes võidakse seada üles teises voorus, ei saa pühapäeva õhtuks keegi kindlalt öelda, kuid see pole tegelikult oluline. Oluline on see, et Mart Helme on erakonna ametlik kandidaat ja sellisena on asja käsitlenud nii teised erakonnad kui ka meedia üldiselt,“ leiab Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Martin Helme.

„Rahvusringhäälingu nõukogus kehtestatud kord ütleb, et valimiste kajastamisel järgitakse kandidaatide võrdse kohtlemise ning poliitilise tasakaalustatuse ja erapooletuse põhimõtteid. Tänase seisuga ei ole Mart Helmet kutsutud ühtegi Vikerraadio vastavasse saatesse, mis juba rikub nimetatud sätet. Nüüd ei soovi toimetus teda kutsuda ka presidendikandidaatide teledebatile.“

Martin Helme sõnul ei pane nõukogus kehtestatud kord mingeid piiranguid või tingimusi selles osas, kuidas tuvastada, kes on või ei ole presidendikandidaat. „Fakt on see, et Mart Helme on presidendikandidaat.

Tema debatile kutsumata jätmine on tasakaalustatuse, võrdse kohtlemise ja erapooletuse põhimõtte jäme rikkumine.“