Kui kokkulepped peavad, siis teab Eestis vähemalt kolm-neli inimest juba praegu, kuidas lõppevad presidendivalimiste esimesed voorud. Ja nii ei vali presidenti mitte 101 riigikogu liiget, vaid nende eest teevad eelvaliku ära erakondade tegelikud otsustajad-ahjualused, kes ise ei tarvitse olla ei riigikogu ega valitsuse liikmedki. Halvimal juhul määratakse president ametisse tagatubades ja kõik fraktsiooni liikmed ei pruugi veel esmaspäeva hommikul Toompeale minnes teadagi, kelle poolt nad hääle andma peavad.

Riigikogus kehtib parteidistsipliin ning seetõttu kontrollivad erakonnad vähemalt mingil määral olukorda. Ning just seetõttu on mõistetav ka Edgar Savisaare “miks me peaks neile selle presidendivalimise nii lihtsaks tegema”. Opositsiooni juhib lihtne loogika – mida halvem, seda parem.

Mitmesajaliikmelises ja seetõttu juhitamatus valimiskogus võivad sündmused kergesti kontrolli alt väljuda. Sestap saab mõista võimuliidu soovi riigipea igal juhul juba riigikogus ära valida. Valimiseelne aeg on näidanud, et just seda asjaolu arvestades mahtus laua äärde ka poliitik, kes valgete jõudude silmis muidu salongikõlblik pole. Selge, et tühjade kätega pole mõtet sellistele kohtumistele minna. Keskerakonna häälteta ei õnnestu riigikogus presidenti ära valida. Ja Keskerakonna hääled saab vaid see, kes Keskerakonna valitsusse võtab. Vähemaga pole tsentristidel mõtet leppida.

Kumb variant tundub valgetele erakondadele õudsem – kas Savisaare pääs valitsusse või Mart Helme äravalimine valimiskogus?