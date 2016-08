ETV näitab presidendidebatti korraldades vähemasti pealtnäha samasugust otsustusvõimetust nagu Urmas Paet Brüsselisse eurosaadikuks minnes. Kui algul prooviti valimiste favoriiti Siim Kallast saatesse minekut takistada, siis nüüdseks on meelt muudetud ja Kallas saab ekraanil särada. Kas pole aga kogu keelamissaaga tegelik mõte hoopis selles, kuidas hoida riigitele ekraanilt eemal Mart Helmet, kes nagu Kallaski ei kandideeri esimeses voorus, kuid erinevalt Kallasest siiski ekraanile ei pääse. Meenutagem, et EKRE polnud oodatud ka presidendi roosiaia vastuvõtule. Keskerakond ostab end valitsusse? Sotsid on valmis riigikogu teises valimisvoorus toetama Siim Kallast mitte suurest armastusest seeniororava vastu, vaid suurest hirmust kaotada koht valitsuses. Et sotside endi kandidaat Eiki Nestor flirdib mõttega saada ise esimeses voorus ära valitud, siis selleks peaks kampa saama ka Keskerakonna. Kui tsentristide nõussesaamiseks ei piisa sellest, et Savisaar oma kohtuasjast puhtalt väljuda saaks, siis Keskerakonna valitsussevõtmisel peab IRL hakkama otsima endale uusi väljakutseid.

Medalita kangelased

Kui Põhja-Koreas võib olümpial läbikukkunu sattuda söekaevandusse ja Turkmenistanis hurjutas president isiklikult spordijuhti riigi medalita jätmise eest, siis Eestis said Raekoja platsil marulise vastuvõtu osaliseks needki võistlejad, kes olümpial medalita jäid. Erki Nool sai küll pahameele osaliseks, kui ütles, et vanurile istet pakkudes spordis läbi ei löö, kuid kust võtta medalivõiduks vajalikku sportlikku viha ja auahnust, kui rahvas ka medaliteta võistlejaid juubeldades vastu võtab. NATO sõda metssigadega Seapidajate tahtel võib Eesti kaitsevägi saada endale uue vaenlase, kui relvastatud üksused saadetakse metsadesse Eestit metssigadest vabastama. Juba vanarahvas uskus, et Eesti ajal siin metssigu polnud ja see nuhtlus tuli Eestisse koos venelastega pärast juunipööret. Nüüd jääb oodata kaitseväe teadet, et Eesti on kas oma jõududega või NATO liitlaste toel vaenlasest vabastatud ja oleme metsseavaba riik. Sõda kilekottidele