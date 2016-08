Võttes tähestiku järjekorras: Mart Helme ei tohi saada presidendiks, sest ta poeg tahab mustadele ust näidata. Allar Jõks ei tohi saada presidendiks, kuna on advokaat ja teinud elus vähemalt ühe lolli nalja. Marina Kaljurand ei tohi saada presidendiks, sest ta käekott on liiga kallis ja rahvus vale. Siim Kallas ei tohi saada presidendiks, sest kohtus võidi ta ju õigeks mõista, kuid juba vanarahvas teadis, et kus suitsu, seal tuld. Eiki Nestor ei tohi saada presidendiks, sest eestlaste pension on väike ja pealegi ei taha ta mustadele ust näidata.

Viimaste nädalate jooksul on ilmunud küll ja veel artikleid, kus tihtipeale juba pealkirjas on öeldud, et see või teine kandidaat presidendiks saada ei tohi ja siis toodud terve lehekülg põhjuseid. Enamiku nendest arvamustest võib kokku võtta lausesse – aga mulle ta ei meeldi!

Mida tegijam on keegi senises karjääris olnud, seda enam on ta olnud meedialuubi all, küllap kellelegi varvastelegi astunud ja seda suurem on nüüd temavastane viha. Kui veel ta koduerakond on ka pikalt tegija olnud, saab kandidaat osa sellestki vimmast oma kraesse. Nii tekib totter olukord, kus tegelikult parim presidendikandidaat ei kõlbaks nagu kusagile ja sobivaim oleks hoopis see, kes polegi seni suurt millegagi silma paistnud.

Vaadakem korraks presidendikandidaatide reitinguid või veebis tehtud küsitlusi. Ametlikes reitingutes on pikalt juhtinud Marina Kaljurand. Andku tema toetajad mulle andeks, kuid karjääridiplomaadil on näiteks parlamendipoliitikust lihtsam hea inimene olla, sest ta ei vastuta ühegi siseriikliku otsuse ega probleemi eest.

Tõmmates poolvägivaldseid ajaloolisi paralleele, siis sajandi algul oli riigikontrolör Juhan Parts väga populaarne, peaminister Juhan Parts paar-kolm aastat hiljem aga juba tunduvalt vähem. Põhimõtteline vahe on sama – riigikontrolör ütleb, mille peaks korda tegema ja enamat temalt keegi ei ootagi, peaminister aga ei saa vaid osundamisega piirduda.

Veebis aadressil www.president2016.ee on pilt sarnane, kõige pikema ja edukama poliitilise karjääriga Siim Kallasel on kõige rohkem vastuhääli, ainsana on skoor positiivne opositsiooniretoorik Mart Helmel. Isegi Indrek Tarand on miinustes, tema sai avansi üle-eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel kätte. Aastad on läinud ja enam pole temagi rahva meeltes üleni valges.

Arutelud ajalehtedes on samuti fookusest väljas. Ühest küljest süüdistatakse erakondasid selles, et nad ei taha kokku leppida ning ajavad igaüks jäigalt oma rida. Teisalt, kui siis paar erakonda otsustavad kokku leppida, süüdistatakse neid poliitilises lehmakauplemises, tagatoapoliitikas ning diilitamises. Tee, mis tahad, valesti on see niikuinii.

Keegi ei vastuta

Tagajärg on see, et presidendivalimised on nagu mingi romuralli. Kõik tuiskavad mürinal platsile, mida kõvema pauguga teisele sisse sõidetakse, seda enam publik huilgab, ükshaaval jäävad liikumisvõimetud masinad paigale, kuni lõpuks selgubki võitja: viimane veel hädavaevu liikuv riistapuu. Tõsi, seegi on korralikult lömmis ja peale vaadates on jube raske aru saada, mis auto see kunagi olla võis. Tema võimesse veel kunagi autona teenida ei usu keegi enam niikuinii.

Midagi pole parata, tuleb tõde tunnistada – praegune presidendivalimise kord on paigast ära. See on üks väheseid osi meie põhiseadusest, mis ei tööta ja ei saagi töötada, sest kohustus on jagatud ja vastutus hajutatud.

Võtmeküsimus: kes peaks presidendi valima? Põhiseadusest tuleneb, et riigikogu või valimiskogu. Siia ongi koer maetud, sest kui vastutus on kahe vahel jagatud, siis ikkagi: kes peaks presidendi valima? Ja mis saab siis, kui ei vali?

Näiteks peaministrile volituste andmises ei ole põhiseadus sugugi nii leebe. Kui ettenähtud ajaks ei ole valitsus ametis, kuulutatakse välja erakorralised valimised. Seega ei mingit edgarsavisaarelikku „miks me peaks neile selle presidendivalimise nii lihtsaks tegema?“, vaid kui hakkama ei saa, on laialiminek.

Presidendivalimiste puhul võiks olla sama radikaalne. Esimene valik oleks: kas Eestis on presidendi otsevalimine, valimine parlamendis või valimine valimiskogus. Just üks kolmest, mitte A ja siis varuvariandina B. Kui jääme kindlaks parlamentaarsele mudelile, siis on presidendivalimised riigikogus tegelikult igati loogilised. Tuleks teha vaid üks taandus ja üks täiendus.

Valimiskogu pole vaja

Taandus oleks see, et valimiskogu kaotatakse ära. Pärast praegu kavandatavat valdade liitmist muutub seal proportsioon niikuinii valimisliitude kahjuks ja erakondlike nimekirjade kasuks, ehk parteiline maadejagamine kanduks lihtsalt suuremasse ringi edasi. Kui valimiskogu pole, ei ole parlamendil ka taganemisteed.

Täiendus olekski see, et kui pärast kolmandat vooru on president valimata, saadetakse parlament laiali ja kuulutatakse välja erakorralised valimised. Uskuge mind, see tõstaks erakondade läbirääkimisvalmidust nagu nõiaväel ning Edgar Savisaar enam ei küsiks, miks peaks koostööd tegema.

Erakorralised valimised on erakonnale erakordselt ebameeldivad. Punkt üks – need nõuavad raha ja seda päris palju. Punkt kaks – meeletu hulk ettevalmistusi nõuab tegemist ja kas või soovitud reklaampindu ei pruugi olla võimalik enam broneerida. Punkt kolm – meeskond tuleb tööle saada ja iga sportlane võib öelda, kui suur on tõenäosus treeningtsükli keskel tipptulemus teha.

Eriti keeruline on olukord suuremate fraktsioonidega erakondadele. Kusagil kuklas tiksub küsimus, kas positsioone õnnestub hoida? Väiksemad mõtlevad muidugi, kas positsioone õnnestuks parandada, kuid neil pole jälle võimet valimisi blokeerida.

EKRE-l ei ole praeguses koosseisus erilist võimalust olla kaalukeeleks, et protsess nurjata, kuigi erakorralised valimised võiksid neile meeldida. Reformi- ja Keskerakonnal on jõudu blokeerimiseks piisavalt, kuid erakorralisi valimisi ei tohiks praegu kumbki ihaldada. Ja IRL oleks tõenäoliselt valmis tegema ükskõik mida, et parlamendi laialisaatmist ära hoida.

Selgelt määratletud vastutuse korral valiks parlament presidendi ilusti ära ja sellel oleks veel mitu lisaplussi. Kõigepealt ei süüdistaks meedia poliitikuid enam lehmakauplemises, sest kõik saaksid aru, et neil on põhiseaduslik kohustus kokku leppida.

Mis veelgi toredam, romuralli kaoks. Sa ei tambi konkurendi kandidaati maapõhja, sest pead teda võib-olla lõpuks toetama ja seda otsust oma valijatele põhjendama. Romurallist saab ühtäkki vormel 1, kus teisele sissesõitmine toob suure tõenäosusega kaasa katkestamise ja kindla peale karistuse, mis jätab poodiumikohast ilma.