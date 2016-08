Eesti U21 koondis võõrustab 1. septembril Lilleküla staadionil EM-valikmängus Gruusiat. Noortekoondise peatreener Martin Reim kutsus kogunemisele 24 mängijat.

Meie valikgrupi liider on 18 punktiga (7-st mängust) Horvaatia, kellele järgnevad Rootsi ja Hispaania vastavalt 16 (6) ja 13 (6) punktiga. Gruusial on kaheksa mänguga kogutud üheksa punkti, Eestil on seitsme mänguga koos neli punkti. San Marinol on kirjas üks punkt.

U21 koondis koguneb esmaspäeval, 29. augustil. Vigastuse tõttu ei saa laagrist osa võtta Kevin Aloe, Erik Listmann ega Kevin Rääbis.