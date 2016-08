Mõni päev tagasi allkirjastas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi määruse, mis lisab 2017/2018. õppeaastast kevadsemestrisse viienda vaheaja. Kõik kisavad, et pastakast on välja imetud järjekordne lollus ja viienda koolivaheaga lisamise otsuse oleks pidanud tegema lapsed, mitte tähtsad ninad kuskil eesotsas.

Muidugi kritiseerivad ühe koolivaheaja lisamise otsust enim need, kel gümnaasium ja ülikoolgi juba ammu selja taga. Küllap on nad unustanud, et just kolmas õppeveerand oli koolis kõige pikem ja väsitavam. Olles kaks aastat tagasi keskkooli lõpetanud, mäletan, et kui kahenädalane jõuluvaheaeg veel võimaldas suuremast väsimusest üle saada, siis üürikese ühenädalase kevadvaheajaga enam välja ei puhanud.

Tõsi, soojade ilmadega klassiruumis istumine oli piinarikas. Kuid kuna seda pidi tegema väsinud peast, peagi lõpule jõudvast kooliaastast kurnatuna, näis see veel piinarikkam. Usun, et lastele hakkab lisavaheaeg meeldima, mis sest, et see röövib nende suvepuhkusest seitse päeva. Lõppude lõpuks on suvi piisavalt pikk ning rohkem kui kahe ja poole kuuga puhkavad õpilased end nagunii välja.