Homne mäng Kaljuga on mõnes mõttes Arbeiteri ja Flora tõehetk. Kui sama veenvalt joostakse üle ka Nõmme meeskonnast - kellega Hurda käe all mängiti 0:0 ja kaotati 0:2 -, siis on konkurentidel põhjust tõsiselt muretseda ning kõvasti päid murda, kuidas Lilleküla rong rööbastelt maha juhtida. Õhtuleht toob välja nüansid, mis otsustavad homse raudteejaama derbi saatuse.

13. juulil Norbert Hurda asemel tiitlikaitsja etteotsa asunud Argo Arbeiteri Premium liiga saldo on hirmuäratavalt muljetavaldav: kaheksa võitu kaheksast mängust, väravate vahe 31:4, kusjuures kõik võidud on olnud vähemalt kolmeväravalised (sh 6:1 vs Levadia ja 3:0 vs Infonet).

Arbeiteri käe all Flora põhiründetrioks kerkinud Sakari Tukiainen - Rauno Sappinen - Rauno Alliku toodavad väravaid nii hirmsa hooga, et statistikutel on raskusi järje pidamisega. Kolme peale on uue juhendaja ametiajal Eestimaa eri paigus sahistatud 22 korda (Tukiainen ja Alliku 7, Sappinen 8) ning murtud liiga väravaküttide edetabeli esiseitsmesse.

FC Flora eeldatav algkoosseis Nõmme Kalju vastu. Potentsiaalsed muudatused võivad toimuda keskpoolkaitses ning miks mitte ka paremal äärel (Maksim Gussev Rauno Alliku asemel).

Pilk tabelisse reedab, et Kaljul on liiga parim kaitse. 24 mänguga on lastud enda selja taha vaid 12 palli. Ometi on mulluse pronksimeeskonna kaitseliinis üks küsimärk - 20aastane Henrik Pürg, kes on viimases viies liigamängus Kalju keskkaitses asendanud pisut aeglast, ent kogenud portugallast Jorge Rodriguest.

Too lüke on tingitud KTM-reeglist (varem mängitas Kalju kohustuslikku KTMi äärepoolkaitses Vlasii Sinjavski, Andre Järva või Erik Listmanni näol, ent suvised täiendused muutsid meeskonna poolkaitseassortii erakordselt kirevaks ja tugevaks).

Jah, siiani on kleenuke Pürg viisakalt hakkama saanud, aga olgem ausad, senised vastased (Paide, Sillamäe, Trans, Tammeka ja Levadia) pole suutnud täna U21 koondise kutse saanud mehele õiget väljakutset esitada. Ent Floral on see potentsiaal olemas.

Flora vasakkaitsja Markus Jürgenson on võimeline nii ise skoorima kui häid sööte jagama. (Alar Truu)

Kui Levadia mängis 1:2 kaotusmängus selgelt ühe tipuründaja, pisikest kasvu Kevin Kauberiga, siis Flora armastab trahvikasti suuremaid jõudusid tuua. Ääred Tukiainen ja Alliku teevad alatasa ruumi tõusvatele äärekaitsjatele Markus Jürgensonile ja Gert Kamsile ning tõmbuvad keskele kokku.

Puhtalt meeste füüsist vaadates on loogiline, et Pürgi partner Maximiliano Ugge võtab Tukiaineni katmise enda peale. See omakorda tähendab, et Pürg jääb üks-ühele osava ja väleda Sappineni või Alliku vastu. Sääraste olukordadega toimetulemine ongi üks võtmekohti, sest siiani sai Pürg pigem nautida 2 vs 1 kaitsetööd. Ja see talle sobis.

Nõmme Kalju eeldatav algkoosseis FC Flora vastu. Potentsiaalsed muudatused sõltuvad Sander Puri tervisest, samuti pole välistatud, et vasakul äärel alustab Damiano Quintieri asemel tugevamate kaitseomadustega Trevor Elhi.

Samuti on väga tähtis kaitseroll Kalju äärepoolkaitsjatel, kes peavad üheskoos Karl Mööli ja Andrei Sidorenkoviga neutraliseerima Kamsi ja Jürgensoni teravad tõusud ning tsenderdused trahvikasti. Ehk peaks Kalju peatreener Sergei Frantsev kaaluma Flora vastu ikkagi keskkaitses kogenenumat ning kehaliselt ja õhus tugevamat Rodriguest ning KTMina platsile saatma Sinjavski? Mõttekoht igal juhul.

2) Kuidas Kaljul õnnestub skoori teha?

Vastupidiselt Florale on Kalju tänavu hädas olnud väravate löömisega. 47 tabamust on sisuliselt sama näitaja, mis Sillamäe Kalevil (45) ja Paide linnameeskonnal (43). Eks osalt on läinud see esiründaja Ats Purje vigastuse nahka, ent meistritiitlist mõtlev meeskond ei saa sõltuda ühest mehest.

Lisaks Purjele on Kaljul kaks suure kaliibriga relva: supervahetusmees Tarmo "Karu" Neemelo, kes on oma rammuga iga väsinud kaitseliini hirm ning Andrei Sidorenkovi standardolukorrad.

Ats Purje on 9 tabamusega Kalju tänavune suurim väravakütt. (Alar Truu)

Ent Kalju standardid ei tohiks Florat üllatada, samuti peaks keskkaitse duo Baranov - Tamm olemas piisavalt võimas, et Neemelot ohjata. Sestap võib arvata, et Kalju ründeedu sõltub:

a) kui hästi suudavad Reginald ja Artjom Dmitrijev keskvälja enda kontrolli alla saada; b) kui edukalt suudavad nende ründavad ääred üks-ühele olukordades Jürgensoni ja Kamsi üle mängida ning seeläbi tsenderdada või trahvikasti söösta; c) kui täpseteks löökideks suudetakse tekitatud olukorrad vormistada. Viimane on olnud tänavu Kalju edurivi jaoks üsnagi läbiv probleem.

Premium liiga tabeliseis enne 27. vooru.

Mida ütlesid asjaosalised?

Kalju abitreener Sergei Terehhov: "Laupäeval ootab ees huvitav mäng tiitlipretendendiga. Flora hetkel on heas hoos ja viimases mängus alistas liiga liidri tulemusega 3:0. Nüüd on Floral pikk kaotuseta seeria ja teeme kõik selleks,et lõpetada see Hiiul, kuhu on oodatud palju Kalju toetajaid!"

Kalju ründaja Ats Purje: "Tulemas on suur mäng. Meie tahame liiga võita, nii et vajame sellest mängust head tulemust. Liigatabel on samuti väga huvitav ja eksimisruumi enam pole. Oleme heas vormis ja mänguks valmis."

Flora peatreener Argo Arbeiter: "Kahtlemata ootab ees kõva katsumus, see on selge. Sellele vastu aga läheme enesekindlalt ja kõhklusteta. Oleme Nõmme meeskonna mänge jälginud, nendega kursis ja eesootavaks kohtumiseks teinud vajalikud korrektuurid oma mängus. Eesmärk on võit!"

Flora kapten Gert Kams: "Kalju vastu minnes ei saagi muud öelda, kui et läheme lahingusse, kust kerget võitu pole oodata. Mis mängu otsustab? Ainult üks - meeskondlikkus! Ootame väljaku äärde palju inimesi kaasa elama!"