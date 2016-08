Alexandre Dumas nooremat tutvustati seltskonnas kuulsale arstile, kes päris üleolevalt:

"Ah teie produtseerite draamasid?"

"Seda ma teen," oli Dumas löögivalmis. "Me oleme ju kolleegid, ainult et selle vahega, et mina lasen oma draamad köita kaante vahele, aga teie omad paigutatakse puusärki."