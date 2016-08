Küsimusele, miks Assange nii väga Seth Richi tapja vastu huvi tunneb, vastas Assange: "Me oleme väga huvitatud kõigest, mis võib ohustada Wikileaksi allikaid.“ Assange ei kinnitanud ega ka eitanud, et Rich oleks "tingimata“ olnud nende "avaldatuga seotud“.

Assange heitis Clintonile ette tema kampaanias õhutatavat "uusmakartismi taolist hüsteeriat“ (Mõiste "makartism“ sai nimetuse Wisconsini senaator Joseph McCarthy järgi, kelle õhutusel käis 1950. aastatel USAs jaht kommunistidele ja NSV Liidu toetajatele. – toim). Assange tuletas meelde ka süüdistusi Venemaa aadressil seoses Demokraatide serveritesse häkkimisel ning väidetavaid sidemeid Vabariiklaste presidendikandidaadi Trumpi ja Moskva vahel. “Trumpi kampaanias on hulk asju valesti, kuid nagu me võime näha, ei ole seal Vene agente,“ rääkis Assange.

Kui küsiti, kas Wikileaksil on kompromiteerivat informatsiooni, mida võiks Vabariiklaste kandidaadi kohta avaldada, kinnitas Assange: "Meil on tõesti raske avaldada midagi hullemat, kui seda, mida tuleb Donald Trumpi suust igal teisel päeval.“ "Kui meil on väärtuslikku informatsiooni Trumpi kohta, siis me avaldame selle. Kui meil on Hillary ja Demokraatide kohta väärtuslikku informatsiooni, avaldame selle,“ lisas Assange.