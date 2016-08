29. augustil kell 12.45 näeb otseülekannet presidendivalimiste esimesest voorust Riigikogus ning toimumise järgi ka teistest voorudest 30. augustil kell 11.45 ja 15.45. Saatejuhid on Aarne Rannamäe ja Indrek Treufeldt, reporter Anna Gavronski. Ülekandeid vahendab ka venekeelne telekanal ETV+, kus saateid juhivad Uljana Gussev ja Dmitri Pastuhhov, reporter on Nikolai Loštšin, kommentaator Artur Zahharov.

Uued saated "Oma kodu”, "Üks koorilaul", "Iseolemine"

3. septembrist näeb ETVs laupäevahommikuti uut saatesarja "Oma kodu". Suur osa Eestimaa inimestest elab kortermajades, mis on valminud mitmekümne aasta eest. Kinnisvaraturul on just selliste korterite pakkumine kõige suurem, kuid nende seisukord on erinev.

undefined (Ülo Josing / ERR )

Saatejuht Hannes Hermaküla kaalub endale kodu soetada just kortermajja. Ta uurib, kas maja kena väljanägemine tähendab, et ka maja endaga on kõik korras, ja milliseid küsimusi peaks ostja korterit vaatama minnes kindlasti esitama, et korteriostuga alt ei läheks.

3. septembril algab ka lühisaadete sari "Üks koorilaul". Televaatajateni jõuab eriilmelisi laule kõikidelt kooriliikidelt, lastekooride lustakast repertuaarist üldlaulupeo aegumatute ja palavalt armastatud lauludeni. Lugude valikul on lisaks teoste tuntusele ja kultuuriloole tähtsaks peetud nende “oma lugu” – muusikapala sünniloo käiku, põnevat sündmust helilooja või sõnade autori elust, ajaloolist tausta, mälestust, tunnet. Jutustused on vaatajate ees tuntud inimeste esituses enne laulu kõlamist.

4. septembrist on ETV eetris Mati Talviku saatesarja "Ajavaod. Riigi mehed" värskeltvalminud osad. Esimeses saates on juttu Helme valla taluperest pärit Jaan Sootsist, kes omandas sõjaväelise hariduse Tsaari-Venemaal. Temast sai I Eesti diviisi looja ja kindral, kellel oli suuri teeneid nii Vabadussõjas, Tartu rahuläbirääkimistel kui ka rahuaegse Eesti sõjaväe ülesehitamisel.

Alates 11. septembrist toob ETV pühapäeviti eetrisse uue sarja "Iseolemine". Need on lood erivajadustega inimestest, kes vaatamata puudele või ootamatule terviserikkele on leidnud lahenduse, kuidas ise hakkama saada ja väärikamalt elada, otsustades tegutseda. Saatetsüklis võetakse tähelepanu alla töövõimereformi eri vaatenurgad, sellega seotud hirmud ja takistused.

undefined (ERR)

Kuulame tööandjate ootusi ja hinnanguid, kuidas suurendada usalduslikku koostööd nii puudega inimestega kui ka töötukassaga. "Iseolemise" saatejuht on Margus Saar, toimetajad Christel Karits ja Iiris Saluri, produtsent-režissöör Aarne Kraam.

ETV vahendab otseülekandes Eesti Rahva Muuseumi piduliku avamissündmuse Tartust 29. septembril. Teadlaste öö, kus tänavu otsitakse armastuse valemit, on ETV vaatajate ees 30. septembril.

"Koolikokkade" saade läheb käima oktoobrist

Uus kaasahaarav ETV saatesari paneb koolikokad omavahel mõõtu võtma – sarjas osaleb 12 koolikokka üle kogu Eesti. Igas saates pannakse oskused proovile ja antakse endast parim, et valmistada maitsev koolitoit. Meistriteostele annab hinnangu žürii – kaks tunnustatud kokka ja üllatuskülaline. Saatesarja lõpuks selgub, kes on sel aastal Eestimaa parim koolikokk.

(Renee Altrov)

Retseptidest, võistlusest ja heast toidust tulvil võistluslikku saadet juhivad Kaidor Kahar ja Eero Raun. Kahar on lõpetanud telerežissööri eriala, aga elu on teda rohkem paigutanud kaamerate ette. Oma põhikooli maitseelamused võtab saatejuht kokku väljendiga “vanakooli värk”: keedukartul erinevate soustidega. Eero Raunal on aga kokapaberid ja sel erialal on ta oma elus tegutsenud kolm aastat. Koolitoit on temale kodune teema, sest ta ema oli koolis kokk.

Algab sari "Sõda ja rahu", "Lewisel" ja "Sillal" uued osad

Alates 31. augustist tuleb argiõhtuse sarja eetriajale “Kolkakomissar Sophie Haas”. Väikese kõrvalise paiga omapära avaldub ka elanikes ja juhtumites, mida komissaril oma kolmeliikmelise tiimiga, kus igaüks on omamoodi isiksus, lahendada tuleb. Saksamaal valminud muheda sarja jagusid on kokku 39.

Briti suursari “Sõda ja rahu” on ETV eetris alates 10. septembrist laupäeva õhtuti. Kuueosaline sari on Lev Tolstoi klassikalise romaani värskeim ekraniseering suurepäraste näitlejatöödega. Peaosades: Paul Dano, Lily James, James Norton.

Oodatud sarja “Lewis” uued osad on vaatajate ees alates 10. septembrist ja oktoobris näeb päris viimast ehk üheksandat hooaega.

Ka krimisari “Sild” on ETV eetris uue hooaja osadega alates oktoobrist, neile eelneb telgitaguseid paljastav dokumentaalfilm sama sarja valmimisest.

Lisaks nimetatuile jõuab sel sügisel ETV ekraanile üks menukamaid Briti krimisarju “Foyle’i sõda”, mille tegevustik hargneb Teise maailmasõja päevil. Nimiosas on Michael Kitchen.

“Välisilm” ja “Meie maailm”

“Välisilm” esitleb sügishooajal taas kaalukaid dokumentaalfilme, neist on rahvusvaheliselt enim kõneainet pakkunud “Allahi sõdurid” (Prantsusmaa 2016), mis läheb ETV eetrisse 12. septembril. Filmis näeb ISISega liitunud ajakirjaniku elu kuue kuu vältel, kus ta filmis toimuvat salakaameraga, imbudes Pariisi džihadistide rühmitusse. Dokumentaalse filmi ülesehitusel on haaravad mõõtmed, kus paljastatakse šokeerivaid fakte ISISe rakukese toimimise ja sihitute noorte radikaliseerumise kohta.

Novembrist on ETV vaatajate ees uus tõsielufilmide sari “Meie maailm”. Reisisaated on vaatajate hulgas populaarsed, kuid milline paistab üks võõras maa ja kultuur siis, kui ajakirjanikul on aega 20 päeva kohapeal olla ja süveneda? Eesti Rahvusringhääling võttis koos MTÜ Mondoga ette väljakutse: 12 ajakirjanikku, kellest nii mõnigi pole eales filme teinud, lähetati reisidele pea üle kogu maailma, et uurida, kuidas arengutasemelt vaesed riigid hakkama saavad ja elavad. Filmide autorid on Indrek Treufeldt, Eeva Esse, Artur Aukon, Arp Müller, Stas Kuznetsov, Reimo Sildvee, Tiiu Laks, Meelis Süld, Anna Gavronski, Kristo Elias ja Sander Loite.

ETV2 sügisprogrammist leiab toredaid üllatusi

Uus dokumentaalfilmide rubriik "maaILM" viib vaatajad rändama mööda laia maailma, avastama erakordseid kohti ja nähtusi. Alates 2. septembrist alustab "maaILM" kolmeosalise sarjaga "Briti kool Hiina moodi", milles proovitakse ühes Inglise koolis järgida Hiina haridussüsteemi põhimõtteid. Süsteemide suur erinevus viib aga kiiresti pingete ja kokkupõrgeteni.

"Teaduspalaviku" uus sari "Kliimamuutus“ on eetris alates 20. septembrist, kus uuritakse, milline on tulevikus ilm Eestis ja kas peaksime selle pärast muret tundma.

Matsalu loodusfilmide festivali filmiparemik jõuab ka sel sügisel ETV2 ekraanile. 19-21. septembri õhtutel on võimalus vaadata lummavate looduskaadritega dokumentaalfilme.

Kultuurivestlussaade "Plekktrumm" paneb stuudios lambid põlema alates 29. septembrist ja saatejuht Joonas Hellerma kutsub rääkima taas põnevaid inimesi. Kultuuri on ETV2 sügiskavas veelgi - arhitektuurile keskenduv sari "RUUM" aitab mõtestada erinevate funktsionaalsustega ruume.

Indrek Treufeldi uus autorisari "Uhutud mõistus" on eetris alates 7. oktoobrist, et avada propaganda ja massikommunikatsiooniga seotud nähtusi ja mõisteid.

Kirevate seiklustega reisisari "Eesti lipp ümber Kuuba" avastab kauget kontrastide maad ning jõuab eetrisse oktoobri alguses.

ETV2 sügishooaja trumpäss on uus meelelahutuslik teadussari "Heureka", mis pakub avastusrõõmu nii suurtele kui väikestele vaatajatele. Saame teada, kuidas erinevad asjad sünnivad ja toimivad. "Heureka" läheb eetrisse oktoobris.

Nagu ikka toob ETV2 kinoekraani vaataja koju ja näitab maailma parimaid filme. Oktoobrikuu jooksul näeb ka suurepärast valikut inimõigusteteemalisi dokumentaalfilme.

ETV2 lasteprogramm on täienenud uute animasarjade ja filmidega, noored vaatajad on telerite oodatud argipäeviti kell 15.30 - 19.20. Hommikukava lastele algab juba kell 7.

Reedeti jõuab ekraanile uus "kultuuripõnevik" - lustakas saade "Georg Udukübara aaria". See on noormees Georgi seiklus Rahvusooper Estonia tagaruumides, kostümeerijate, kunstnike, õmblejate töökodades, artistide garderoobides ja harjutussaalides, ikka eesmärgiga jõuda Georgi unistuse täitumiseni - laulda Estonia laval! Kümneosalise loo stenaarium on Wimbergilt. Peaosas mängib Anatoli Tafitšuk ja temaga löövad kaasa kõik estoonlased. Lavastas Elo Selirand.

Tantsu ja muusikahuvilisi noori vaatajaid peibutab BBC igapäevane tantsusari "Uus tase" - samanimelises tantsustuudios tekitab tantsukirg noorte vahel tihti pingeid, aga samas valmistavad ühised saavutused palju rõõmu. "Uus tase" on eetris alates 5. septembrist kell 18.55, kordusena 15.30.

Igaõhtune "Lastetuba" ootab uudishimulikke ja naljahimulisi lapsi ikka kell 18.30. Timotheus saab sel sügisel sõbraks uue tegelase printsess Lululeluulega. "Põrsas Peppa", "Lammas Shaun", "Karusmarjad metsikus looduses" ja teised lemmikud on saanud täiendust värskete animasarjadega "Mesilastaru", "Vikerkaare Rubiin", "Rüütel Miku". Kavast leiab mitmeid kunsti- ja meisterdamisnippide ning teadushuvi sarju.

Nädalavahetusi sisustavad kodumaised hitid "Buratino tegutseb jälle", "Piip ja Tuut köögis" ning rikkalik lastefilmide valik.