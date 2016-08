Wolf ja Anita Gottschalk on olnud lahutamatud alates aastast 1954, kuid on nüüd viimased kaheksa kuud pidanud elama teineteisest eraldatuna, vahendab Mirror.

Paaril on kolm last - kaks tütart ja poeg.

Paari lapselaps Ashley Bartyik kirjutas vanavanemate kurvast olukorrast Facebooki.

Anita hoolitses abikaasa eest jaanuarini, kuid mehe olukord halvenes ja Anita ei tulnud hooldamisega enam toime.

Kuigi mees on ootenimekirjas, et saada kalli naise juurde hooldekodusse, siis hetkel ei tea keegi täpselt, et millal võiks see juhtuda. Seni peab Wolf elama teises hooldekodus.

Ashley sõnul on ta oma emal abiks, et vanaema Anitale tuge pakkuda, sest memme tervis on mehest eraldatuse tõttu halvenenud.

Need harvad korrad, mil paarike saab eraldi elades kohtuda - need kohtumised on südantmurdvad.

Lisaks diagnoositi mehel hiljuti lümfoom, mis vähendab veelg talle elada jäänud aega.

Paarikese perekond on tervishoius ja kogu süsteemis väga pettunud, sest näevad, kuidas üksteist armastav paarike lahus elades lihtsalt hääbub.