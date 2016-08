Vähiravifond „Kingitud elu” kutsub kõiki eestimaalasi appi: fondis lõppesid suure abitaotluste hulga tõttu vabad vahendid ning seoses sellega on esimest korda ajutiselt lõpetatud vähihaigete toetamine. Viimase ööpäeva jooksul on fond pidanud neljale inimesele teatama, et neid pole hetkel võimalik aidata.

„Meil on läinud hästi. Oleme järjest purustanud numbrilisi rekordeid. Annetused kasvavad. Meie vabatahtlikud teevad ennastsalgavat tööd, käies spontaanseid annetusi kogumas suuremal hulgal rahvaüritustel kui ühelgi varasemal aastal,“ ütles vähiravifondi „Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu. „Kuid nüüd oleme sunnitud käed üles tõstma: esimest korda fondi senise kahe ja poole aastase tegevuse jooksul oleme sunnitud abivajajatele ära ütlema. Nad kõik väärivad elu ja viimast õlekõrt, nende kõigi jaoks on olemas ravim ja lootus. Kuid fond on viimasel ajal saanud nii palju abitaotlusi, et meil on lõppenud vabad vahendid.“

„Verekeskustes langevad sageli mõne veregrupi varud kriitilise piirini. Siis kutsutakse doonoreid üles tulema verd loovutama. Nüüd on oleme vähiravifondiga samas olukorras: kutsume kõiki eestimaalasi vähihaigete heaks annetama. Igaüks endale jõukohase panusega kellelegi elu kinkima. Et ühelgi abivajajal ei katkeks lootus. Et igal inimesel oleks võimalus elada oma lähedaste keskel ning isegi terveneda,” lisas Toivo Tänavsuu.