Õhtuleht ja Andre Juustufarm korraldasid katse, et selgitada välja, milline juustudest on kõige parem.

Juuste hindasid seitse inimest viiepallisüsteemis, kus kõige enam meeldinu sai viis punkti, kõige vähem meeldinu aga ühe punkti. Kuna kaks juustu said hääli võrdselt, sai esikoha see, millel õnnestus koguda kõige rohkem maksimumpunkte (kolmel korral).

Kõigepealt aga – mida pakub aga Andre Juustufarm?

Andre Juustufarmi juustud on sündinud kindlast soovist pakkuda parimaid maitseid ja austusest inimeste vastu, kes juustu söövad. "Naudime oma elu: igapäevane armastus ja hool meie loomade suhtes, töö loomadele sööda varumisel ja nende toitmisel, rõõm piimast ja nauding juustu valmistamisest. Teeme juustu meie Mummukeste täispiimast,“ räägivad Andre Juustufarmi eestvedajad. "Me ei lisa midagi piimale, mis juustu tegemiseks möödapääsmatu pole ega võta piimast ka midagi ära. Kogu piima käitlemise juures pöörame suurt tähelepanu sellele, et piim oleks ja jääks terveks. Juustud küpsevad traditsiooniliselt laagerdusruumis puust riiulitel, nende eest hoolitsetakse neile loomuomaselt.“

Hindajate kommentaarid välimuse kohta:

- Pakendid on viisakad ja usaldust tekitavad.

- Pakendil on isegi välja toodud, et see on laktoosivaba. Hindan, et nad seda teada annavad.

- See on suurepärane kingitus (eriti Andre Mini) juustusõbrale.

- Juust näeb ilus ja kutsuv välja.

Andre Eriline - 23 punkti

- Mõnusalt kreemise ja tasakaalus maitsega. Nii soolasust kui hapukust on parajalt.

- Sobib hästi nii punase kui valge veini kõrvale.

- Lõhnab tugevalt, aga hästi – kohe on tunda, et söön midagi.

- Miks mitte seda näksida ka jalgpalli vaadates ja õlut libistades?

- Nimi on õige – see juust on tõesti väga eriline.

- Meenutab veidi suitsujuustu.

- Sobib hästi Rieslingu kõrvale.

Andre Classic - 23 punkti

- Maitseb nagu tavaline Eesti juust, aga veel parem. Kes pole erinevaid juuste katsetanud, neile sobib alustuseks see.

- Proovitud juustudest kõige pehmem.

- Sobib hästi snäkiks, kui vaatad näiteks telekat.

- Väga hea – kus sellist juustu müüakse?

- Pehme ja suussulav.

- Mõnus hilisõhtune snäkk.

Andre Grand - 22 punkti

- Hea tekstuuri ja väga huvitava maitsega.

- Päris hea ja kergelt soolase järelmaitsega.

- Sobib hea maitsemeelega inimesele.

- Meenutab veidi parmesani juustu.

- Ma arvan, et see oleks väga hea koos viigimarjamoosiga.

Andre Mini - 19 punkti

- Mahe. Kuna otsin teravamaid asju, siis minu jaoks veidi liiga mahe.

- Ei ole nii tugeva maitsega.

- Tundub veidi puuviljane olevat.

- Pehme ja murenev tekstuur.

- Parajalt kõva, aga samas mõnusalt pehme!

- Näeb lahtilõigatult välja nagu puuvili.

- Huvitav kõrvalmaitse.

- Hea lõhnaga.

Andre Grand Old - 18 punkti

- Mõnusalt mure, justkui sulab suus.

- Veidi on tunda magusat kõrvalmaitset – kuid see ei häiri, vaid on hoopis hea.

- Sobib suurepäraselt punase veini kõrvale.

- Juust on kergelt mõru, sobib juustugurmaanidele.

- Kujutan ette, et seda sobiks süüa viinamarjadega.

- Põneva puuviljase järelmaitsega, mida juustu puhul polegi kohanud. Sobib puuviljavaagnale.

Kust saab Andre Juustufarmi tooteid osta? Vaata SIIT!