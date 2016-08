Väike lihtne pudel, kollasel sildil mulistab seltskond kõrtega suures pokaalis. Vähene valge vahukirme ei taha üldse püsida. Õlle värvus - kirkalt helekollane. Aroom on hapukas-mõrkjas, omapärase vürtsika kõrvaltooniga, mis balansseerib sidrunheina ja konserveeritud tilli vahel.

Esmamakk on kerge kehaga ja hapukas. Keskmaitse on belgia tripel-õlle lahjendatud versiooni meenutav, hapukas-vürtsikas ja sidrunikaramelli meenutav. Lõppmaitse muutub magusamaks, Kellukese limonaadi meenutavaks. Järelmekis aimdub juba üsna selgelt laimikoor, see mõrkjas-hapukas lõpp muudab senise üsna kergepärase mulje soliidsemaks.