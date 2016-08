Õigesti toitudes on võimalik säästa end liigesevalust: liigesesõbralik toitumine ennetab nii valude tekkimist kui soodustab ka spordivigastustest paranemist.

Liigesed on üles ehitatud taluma suuri koormusi. Liigeseid ümbritsevad kõhred, mis lasevad liigestel ilma hõõrdumiseta liikuda, kirjutab Runners World. Kuid halb toitumine, vanus ja ka geneetiline eelsoodumus kipuvad kõhrede elastsust vähendama ning põhjustavad valu. Kõigest sellest hoidumiseks on mõistlik õigesti toituda, allolevad viis toitu on igati liigesesõbralikud.

Ekstra neitsioliiviõli. Itaalia Catania ülikooli teadlased katsetasid, kuidas ekstra neitsioliivõli lisamine rottide toitu aitab neil paraneda vigastustest. Pärast kaheksat nädalat seesugust toitumist leidus rottide liigeseid ümbritsevates kõhredes oluliselt rohkem lubritsiini, mis kaitseb kõhresid ja toimib määrdeainena.