Hommik on selleks ideaalne aeg. Mitte ainult sellepärast, et hommikul esimesena tehtud asjad mõjutavad kogu su päeva, vaid ka sellepärast, et sind pole veel jõutud tõmmata su igapäevasesse kohustustekeerisesse.

Lisaks on hommikusel ajal tavaliselt su vererõhk ja südamelöögid päeva madalaimal tasemel. Nii märgivad Designer Relationships and Partners In Passion'i (kujundatud suhted ja partnerid kires) autorid Patricia Johnson ja Mark Michaels.

"Kui me oleme lõdvestunud, siis oleme rohkem avatud intiimsuse ja ühendumise tunnetele," ütlevad nad. "Kahjuks hüppavad paarikesed sageli üksteist ignoreerides voodist välja, kuna neil on juba ette kiire kodust väljasaamisega."

Saame aru: sul pole aega ega energiat, et teha enne hammaste pesemist mingeid suuri asju. Head uudised: sa ei peagi. Need kuus asja on piisavalt väikesed ja samas piisavalt olulised, et võtta need oma hommikutoimetuste hulka.

1. Ütle "tere hommikust" ja "head aega"

Kõlab väga lihtsalt, aga see väike žest võib olla vägagi mõjukas. Mõtle sellele: enne kui sa arvuti kinni lööd ja oma telefoni haarad, et koju sõita, siis sa ju ütled oma kolleegidele "head aega", eksole? Või kui oled sõpradega baaris mõned õlled teinud ja hakkad ära minema.

Su kaaslane väärib samasugust kohtlemist.

"Kui sa ei ütle "tere hommikust" või midagi sarnast, siis võib su kaaslane tunda end isoleerituna ja alahinnatuna," ütleb abielu- ja pereterapeut Sara Sedlik. "See on tema tunnustamine isiksusena, ükskõik kas te parajasti olete tülis või mitte. Kui sa tormad uksest välja või lihtsalt lahkud vaikides, siis tunneb enamik inimesi end hüljatuna."

2. Ärka 10 minutit varem, et koos maha istuda ja kohvi juua

Kui pole just laupäevahommik, siis kas te üldse istute hommikul koos ja lonksate kohvi? Just seepärast sõlmitakse nii palju äritehinguid ja sõprussidemeid kohvi juures – kohvi rüüpamine võtab aega ja annab teile võimaluse tõsiselt suhelda.

Armastuse ekspert ja nõustaja Laurel House soovitab panna äratuskella 10 minutit varem helisema, et te saaksite enne kodust lahkumist ühiselt hommikujooki nautida. Varem ärkamine võib kõlada piinarikkalt, aga tõenäoliselt saab sellest rituaal, mida sa hakkad ootama.

"See mitte ainult ei loo tooni su päevale, vaid loob tooni ka su meelele," ütleb House.

3. Tee talle kompliment – ükskõik mille kohta

Kui tormad välja sõnadega "pean-minema-ära-unusta-piima-osta-okei-tsau", siis unustad sealjuures tõenäoliselt öelda oma kaaslasele, miks sa temaga koos oled, miks te abiellusite või kokku kolisite. Või miks sa tema üle uhke oled. Või miks sa teda nii neetult kõvasti armastad.

Teadlane John Gottman väidab, et kui tahad hoida abielus normaalset tooni, siis pead iga negatiivse kommentaari tasakaalustama viie positiivsega.

Piisab ka väga lihtsatest komplimentidest. "Sa lõhnad hästi" või "Te olite eile pojaga nii toredad". Pole paremat aega millegi sellise ütlemiseks kui hommik.

4. Vabasta oma frustratsioonid

Sedlik ütleb, et on väga oluline mitte lahkuda kodust vihasena. Kui ärkad üles mõttega, et on vaja midagi hinge pealt ära rääkida, siis võta selleks viis minutit ja tee seda. See on teie abielule ainult hea.

"Nii ei varjuta su ülejäänud päeva viha või pahameele vari," selgitab Sedlik. "Kes tahaks tunda end eemalejäetu või valesti mõistetuna, kui ta püüab keskenduda oma tööle või perekonnale?"

5. Vaadake teineteist. Päriselt

Mäletad seda aega, kui te kaaslasega sebima hakkasite? Teil ei saanud kuidagi teineteisest küllalt ja te vahtisite tundide kaupa üksteisele silma.

Otsavaatamine peaks jääma alles ka teie suhte hilisemates etappides.

"Aja jooksul kaotavad inimesed sageli teineteisega silmsideme, sõna otseses mõttes, nii et on oluline seda armumise tunnet uuesti luua," soovitavad Michaels ja Johnson. "Ideaalne on silmitseda teineteist kohe hommikul. Siis on vähem segajaid ja tõenäoliselt olete rohkem lõdvestunud ja avatud."

Ja hei, te olete ju täpselt üksteise kõrval. Isegi, kui silmavahtimine lõpeb itsitamisega – ka see on tore viis päeva alustamiseks.

6. Räägi talle mõni nali

See ei pea olema väga hea. See võib olla kasvõi ropp. Või mingi teie sisenali.