Süürias jõuti kokkuleppele, et neli aastat valitsusvägede piiramisrõngas olnud Darayya linnast evakueeritakse mässulised ja tuhanded tsiviilelanikud.

Pealinna Damascuse lähedal asuvast Darayyast algab evakuatsioon täna. Linnaelanikud kannatavad toidu- ja veepuuduses ning linn on elektrita. Elanikud said esimese humanitaarabi pärast nelja-aastast piiramisrõngas olemist alles tänavu juunis. Darayyat on peaaegu pidevalt pommitatud.

Evakuatsioonikokkuleppeni jõuti pärast USA riigisekretär John Kerry korraldatud läbirääkimisi Süüria üle Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, mis leidis aset Genfis. Kohtumine on ka selleks, et pakkuda läbirääkimisi ajutise relvarahu sõlmimisest Aleppos, kus lahingud valitsusvägede ja mässuliste jõudude vahel on viimastel nädalatel hoogustunud ning toonud kaasa sadade inimeste surma. Darayya kokkuleppe kohaselt lahkub 700 relvastatud meest linnast Idlibi, 4000 tsiviilelanikku aga kolivad Süüria valitsuse varjupaikadesse, teatas Süüria riigimeedia.