Eile kostus kella 13 paiku päeval Kanadas Toronto idaosas paiknevas vaikses linnaosas mehe valukarjeid. Talle tormasid appi mees ja naine, mees helistas hädaabi telefonil. Kui abi saabus, leiti kõik kolm surnuna.

Esialgu arvati, et tegu on pussitamisega, kuid nüüd kahtlustavad eksperdid, et surmapõhjuseks olnud nooled lasti ohvrite pihta hoopis ammuga.

Naabruskonna elanikud on täielikus šokis. "Uskumatu, et siin midagi nii jubedat juhtus!" Tavaliselt on meil siin väga vaikne ja rahulik, suurepärane koht elamiseks," ei suutnud piirkonnas elav naine juhtunut mõista. "Ja kui veel mõelda, et siin jooksevad koguaeg lapsed ringi... Jube!"

Ammuga on õnnetusi juhtunud ennegi ja nüüd hakkavad inimesed avaldama muret selle kohta, et säärase tapariista saab igaüks endale ilma mingi looata hankida.

Juhtumit uuritakse.