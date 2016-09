Juba 8. septembril alustab TV3 ekraanil presidendi endise abikaasa Evelin Ilvese jutusaade "Evelin". "Mõte pandi mu pähe tegelikult juba enam kui kaks aastat tagasi, et kasutada ära meediakeha hea eesmärgi nimel," on Evelin ise öelnud.

Aastal 2009 lahvatas pisike skandaal esileedi vs Kalev, kui selgus, et Ilves peab osa Kalevi toodangut kräpiks, sest see ei kõlbavat transrasvhapete sisalduse tõttu suumagusaks. Niinimetatud kräpiskandaal jäi Ilvest saatma veel aastaid, ent teda ennast see oluliselt ei heidutanud, sest ..

2. … hakkasid valmima Evelini käsitööleivad

(Stanislav Moshkov)

Mullu esitles Evelin endanimelist leiba, mille valmistamisel "rõhuti tervislikkusele, maitsele, kodususele". "Leib on 100% eestimaisest rukkijahust, kasulikke rasvhappeid annavad sinna lisatud kanepi-, lina-ja mooniseemned, maitset kujundavad meresool, rafineerimata roosuhkur ja koriander, tumedust lisab rukkilinnasejahu," kirjutas Ilves, lisades, et pakend on kujundatud vanade leivarätikute vaimus. Tegelikult küpsetab Evelin leibu juba tosinajagu aastaid, ent poelettidele jõudis uhkes pakendis leib alles nüüd.

3. "Welcome To Estonia" valmis Evelini juhtimisel

2002. aastal bränditi Eesti loosungiga "Welcome To Estonia". Toona veel Int-Lamboti nime kandnud Evelin Ilves oli projektijuht. "Sõnum “Welcome to Estonia” tähendab seda, et me olema avatud maa ja sõbralik riik, mis ei ole küll valmis, kuid peaks muutuma pidevalt paremaks," sõnas ta tutvustamisel. 13 miljonit maksnud kampaania ja loovtöö tekitab paksu pahandust ja küsimusi isegi 14 aastat hiljem.

4. Evelini kokaraamat tõi riiulile kodumaised maitsed

(Arno Saar)

Neli aastat tagasi jõudis poelettidele Evelin Ilvese kokaraamat "Kingitud maitsed".

"Kohalik toit räägib kõige lihtsamalt, kiiremini ja mõnusamalt meie maitsetest ning meeleoludest, meie maa ilmastikust ja väärtustest. Just sellepärast on mul iseäranis hea meel jagada meie perele kingitud maitseid kõigiga, kes toidust lugu peavad." "Kingitud maitsed” on väike kulinaarne reis koos meie ja me sõpradega, saatjaks head elamused, mida pakub armastusega tehtud toit," selgitas Ilves.

5. Evelin võiks töötada ka arstina

Ühel eluperioodil otsustas Evelin Ilves taas meditsiiniga tegelema hakata. Ta osales 2013. aastal ligi kolm kuud arstilitsentsi taastamise programmis. Tartu ülikooli kinnitusel ei teinud nad õppekoormuse osas toonasele esileedile mingit allahindlust. Evelin Ilvese õpinguid kandsid vilja ning tal õnnestus arstilitsents taastada. Evelin teatas 2013. aasta novembris oma Facebooki-lehel, et sooritas arstilitsentsi eksami hindele väga hea.

6. Evelin paljastas lahkumineku põhjused raamatus

2015. aastal tuli Evelin Ilves taas välja uue raamatuga. "Kirju" võtab kokku tema aastad riigi tähtsaima mehe abikaasana. Raamatus kirjutab Ilves, et tema suhtele presidendiga sai saatuslikuks teine ametiaeg presidendina.

7. Esileedi uhked rõivad ja aksessuaarid

Kuue aasta jooksul presidendi kõrval kulus Evelin Ilvese kleitidele ja ehetele 70 000 eurot. Heategevuskampaania "Aitan lapsi" raames, mille patroon presidendiproua on, saanuks selle raha eest teatrisse viia üle 11 000 lapse.

"Põhjendatud kulutusteks on presidendi kantselei pidanud riigi tähtpäevade ja visiitide ning välisvisiitidega seotud kulutusi presidendi abikaasa esindusriietele, kuna tegemist on Eesti esindamisega," selgitab presidendi nõunik Toomas Sildam.

8. Inimene meie keskelt

Hoolimata endisest seisusest ja tegemistest näitas Evelin Ilves siiski, et suudab riigikohustuste kõrvalt kasvatada lapsi, küpsetada leiba, julgustada valima tervislikke eluviise ning olla rulluisuliidu president.

9. Evelin muretseb paksude arstide pärast

Aastal 2009 jõudis Evelin Ilves taas ajalehtede esikaantele, kui teatas, et aastaks 2010 võiks tekkida olukord, kus "meil pole enam mitte ühtegi paksu arsti".

Arstid aga andsid presidendiprouale vasturünnaku ja teatasid, et "arstide kaal on väga tühine, võrreldes sellega, millistes probleemides kogu Eesti supleb“.

10. Evelin oli ikkagi presidendi abikaasa

2004. aasta 9. oktoobril abiellus Evelin toonase välisministri Toomas Hendrik Ilvesega. Ühel hetkel sai temast Toomas Hendrik Ilvese esivanematele kuulunud Ärma talu taasrajaja.