Esmalt mine aadressile facebook.com/ads/preferences. Siit leiad erinevatesse kategooriatesse sorteeritult portsu huvisid, mis sul FB arvates on. Kui klikid lingile "Elustiil ja kultuur", siis võid sealt muuhulgas leida selle, milline on su poliitiline maailmavaade. Kui sa pole ka otsesõnu mõne kindla poliitiku FB külge laikinud, siis FB lihtsalt oletab ja paneb siia selle oletuse.

Õhtuleht.ee Mehele toimetaja siiski oma arvatavaid poliitilisi eelistusi ei leidnud. Ju pole üldse sattunud poliitikute FB külgedele (kasutavad ju Eesti omad valdavalt lihtsalt enda kui eraisiku kontot) või siis ei oska FB Eesti poliitikast midagi arvata. Siinkohal aga märgin, et mu FB sõprade seas on erinevate Eesti parteide esindajatest tegevpoliitikuid.

Kogu see reklaamieelistuste lehekülg on põnev sissevaade sellesse, kuidas FB oma kasutajaid analüüsib ja liigitab. Kui sa ei taha, et mingi teema mõjutaks sulle näidatavaid reklaame, siis saad selle siit eemaldada. Ilmselgelt ei saa sa seda täiesti kinni keerata.

Küll aga tuleb üllatusena FB info näiteks selle kohta, et toimetaja on käinud elukohast erinevas linnas tööl, teda huvitab pungi subkultuur ja tal on teismelisi lapsi. Viimased kaks pole ausalt öeldes küll kuigi täpne hinnang. Üllatav pole aga FB teadmine, et kasutaja logib sisse Chrome'i brauserist ja vahel nutitelefonist ning et ta kasutab kiirsuhtlust.