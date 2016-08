Küsimus, kas 2017. aasta Eurovison toimub Kiievis, Dnipros või Odessas, on õhus olnud juba nõnda kaua, et asi on muutunud vaat et tragikoomiliseks. Järgmine verstapost selguse saamisel on tänase seisuga nihkunud septembrisse. Vastus põletavale küsimusele pidanuks pärast niigi pikaleveninud kaalumist selguma eile, kuid seda ei juhtunud - põnevusega oodatud pressikonverents tühistati kõigest 20 minutit enne selle väljakuulutatud toimumisaega. Eile teatas Ukraina asepeaminister Vjatšeslav Kõrõlenko kohalikule telekanalile Channel 5, et lauluvõistluse korraldajalinn peaks selguma tuleval kuu jooksul, vahendab wiwibloggs.com.

"Et mitte teha viga, on parem enne võitja väljakuulutamist võtta viieks või seitsmeks päevaks paus," seletas Kõrõlenko, kinnitades samas, et nii Odessa, Dnipro kui ka Kiiev on kõik võrdsel tasemel ürituse korraldamiseks. "Need on suurlinnad hea infrastruktuuriga," sõnas ta. "Kuid igal neist oma head ja vead."

Asepeaminister rahustab, et situatsioon pole kriitiline. "Linn saab valitud. Arvan, et see juhtub septembris." Eurovisioni korraldajalinnaks oli tegelikult juba välja valitud Odessa? Üllatava varju heidab Kõrõlenko jutule aga parlamendiliige Borislav Bereza, kes väitis Ukraina erakanalile Ukraine 112, et tema andmeil oli enne eilse pressikonverentsi ootamatut tühistamist Eurovisioni korraldajalinnaks valitud siiski Odessa, kuid "keegi "administratsioonist" oli sellise otsuse blokeerinud".