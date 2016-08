1927. aastal Austria pealinnas Viinis piparmündimaitseliste kommide tootmisega alustanud Eduard Haas III ei oleks tookord ka oma kõige fantaasiarikkamates unistustes osanud ette näha, et kaubamärk PEZ kasvab maailmakuulsaks ning siseneb aastal 2016 nutitehnoloogia maailma. Aga täpselt seal ta nüüd on.

Suur osa inimesi teab PEZi kommijagajaid – väikeseid värvilisest plastist konteinereid, kuhu sisse saab panna kommid ning mida kaunistavad eriteemalised "pead". Kuid PEZ ei ole lihtsalt magusatootja, vaid ka väga hinnatud kollektsionääride seas. Samuti on paljud fännid oma elu kujundanud, kasutades PEZ stilistikat nii riietuses kui ka sisekujunduses. Maailma suurimad PEZi kommijagajate kollektsioonid koosnevad paarikümnest tuhandest esemest ning iga-aastaselt toimuvad eri riikides PEZi fännide kokkutulekud. Eestile lähim PEZi fännide kokkutulek toimub iga-aastaselt Soomes ning sellel aastal võttis sellest üritusest osa vähemalt üks eestlasest tulihingeline PEZi fänn.

Innovatsioon ei tulnud PEZ`i maailma juhuslikult – suur osa noorema generatsiooni lapsepõlvemängudest on kolinud nutiseadmetesse ning just selliste mängudega PEZ meid sellel aastal üllatabki. Koostöös Rovioga tulid sellel kevadel uudisena välja spetsiaalse Zapkoodiga Angry Birdsi teemalised kommijagajad. Kellel on oma nutiseadmesse laaditud Angry Birdsi värskeim mäng, saavad PEZi Angry Birdsi kommijagaja pealt oma mängule alla laadida lisavõimalused, mis viivad mängija täiesti uutele ja seni avastamata mängutasemetele. Uued mängukoodiga kommijagajad on osutunud niivõrd populaarseteks, et esimesed partiid kadusid poelettidelt nagu võluväel ning uusi mänguvõimalusi on enda jaoks avastanud nii lapsed kui täiskasvanud.

Innovatsioon aga jätkub ning oktoobri alguses on Eesti poelettidele lisaks jõudmas tervelt kuus erinevate mängukoodidega PEZi kommide täitepakki. Tegemist on lõbusate ja arendavate mängudega, kus mängija saab panna proovile oma nutikust, reaktsioonikiirust ja näpuosavust. Boonusena on võimalus mõneks puuviljaks "maskeerituna" endast lõbusaid pilte teha.

See ei ole aga kõik – Pez lubab uusi ja põnevaid lahendusi ka järgmiseks aastaks!

Pezimiseni!