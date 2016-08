Filmitegijate ja -produtsentide ühendus No Film School on kokku pannud nimekirja erinevatest paikadest üle maailma, mida on mõistlik võttepaikadena kasutada. Ida-Euroopa riikidest soovitatakse esmajärjekorras just Eestist.

Ida-Euroopa riikidest on filmitegijate hinnangul ülekaalukalt parim oma investeeringud Eestisse tuua, mis on majanduslikult kõige tulusam, vahendab Menu.

Teisena soovitatakse Ungarit, kus lisaks heale majanduslikule küljele leiab ka uskumatult kogenud ja professionaalseid filmitegijaid. Järgnevad veel Leedu, Makedoonia, Tšehhi, Horvaatia, Serbia ja Poola.