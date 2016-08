Eelmise aasta jooksul näitlemisega 64.5 miljonit dollarit teeninud Dwayne Johnson lükkas selle aukartustäratava summaga Forbesi igaastase tabeli esikohalt eelmise aasta võitja. Siis troonis seal Robert Downey Jr, kes oli esikohal lausa kolm aastat järjest.

Meie saame The Rockiks kutsutavat näitlejat näha sellistes linateostes nagu "Baywatch" ja "Fast 8". Tabeli esikohauudise peale tegi silmale pai tegeva kehaga näitleja kohe ka Twitterisse postituse.

"Tahan selle peale öelda vaid kahte asja. Esiteks seda, et ma alustasin taskus 7 dollarit ja see näitab, et kaugele võid juda ka sina. Ja teiseks - tulge Waffel House´i - vahvlid minu kulul!" säutsus näitleja.

Dwayne "The Rock" Johnson on Hollywoodis tuntud oma tugeva töötahte, range trenni- ja ülikarmi dieedirežiimi poolest.