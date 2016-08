Eesti käekellabränd Estonia1918 kogub järjest rahvusvahelist tähelepanu. Esimesena märkis selle paar nädalat tagasi ära maailma suurim käekellakommuun Watchuseek.com. Estonia1918-le ja selle Wõitlejale pühendas eile põhjalikku tähelepanu ka pikemaajalisi ja mainekamaid käekelladele pühendatud veebisaite wristwatchreview.com (WWR), avaldades intervjuu selle ühe eestvedaja Tõnis Leissooga.

WWR-i küsimusele, milline on Leissoo isiklik ajalugu seoses käekelladega, vastas mees, et talle on need – eriti mehaanilised – meeldinud nii kaua, kui ta suudab mäletada. "Arvan, et see sai alguse, kui olin umbes kuueaastane ja mul oli võimalus mängida oma vanaisa vintage-kellade koguga," märkis ta. "Eriliste sündmuste puhul lubati mul neid isegi kanda. Varsti peale selle sain isalt kingituseks oma esimese käekella. Muidugi oli see klassikaline Casio F-91W. Mul oli palju elektroonilisi ja kvartskäekelli, kuni ma lõpuks sain endale lubada ehtsaid Šveitsi manuaalseid."

Leissoo selgitas, et tegelikult on ta eluaegne IT-mees. Aga kuna lähenemas on Eesti vabariigi 100. aastapäev, tahtis ta oma inimeste jaoks teha oma kätega midagi sellist, mis temast endast kauem kestaks. Nii alustas ta kaks aastat tagasi käekella loomist.