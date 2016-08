Sidruniviilu lisamine joogi sisse on kohvikutes üsna tavapärane. Paraku ei mõelda selle peale, et nendega võib kaasneda tõsine tervisehäda.

Nimelt: Sidruniviil lisab joogile mõnusa maitse, kuid võib sinna lisada ka hulgaliselt muid asju, hoiatab portaal Good Housekeeping.

Uuringud on kindlaks teinud, et ligi 70% restoranis joogi sisse pandavatest sidruniviiludest on kaetud kuni 25 eri liigi mikroobidega. Teiste hulgas on seal mikroobe, mida võib leida ka väljaheidetest, kolibaktereid ja baktereid, mis tavaliselt elutsevad saastunud lihal.

Sidruniviilud võivad toidukohtades olla saastunud mitmel põhjusel. Kodus võid sa sidruni hoolikalt puhtaks nühkida, kuid rahvarohkes restoranis ei pruugi olla selleks aega või siis ei ole aega ka iga liigutuse järel käte pesemiseks. Võib olla, et sama nuga või ka lõikelauda kasutatakse kõikide toitude lõikamiseks ning saaste võib kiiresti levida. Sidrunid ja teised tsitruselised on poorse koore tõttu saaste osas eriti vastuvõtlikud.

Mida teha, et sedaviisi endale bakterite sissesöömisest hoiduda? Küsi endale sidruniviilud eraldi taldrikul ja pigista neist ise mahl joogi sisse, vältides sidrunikoore pillamist sinna. See ei kaitse sind täielikult, kuid vähendab oluliselt võimalust, et mistahes soovimatud bakterid su organismi ründavad.