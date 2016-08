Türgi kaguosas Cizres plahvatas politseimaja ees võimas autopomm; plahvatuses sai surma kaheksa politseinikku, üle 45 korrakaitsja sai haavata.

Plahvatus kärgatas hommikul kella seitsme ajal kohaliku aja järgi ning muutis mitmekorruselise politseimaja varemeteks, vahendas BBC.

Pole teada, kes on pommirünnaku taga, kuid Türgi meedia süüdistab selles Kurdistani Töölisparteid PKK-d.

Viimaste kuude jooksul on seoses Türgi võimude võitlusega PKKga Cizres pingeline. ÜRO ja inimõiguste organisatsioonid on nõudnud, et uuritaks vihjeid, nagu oleks üle 100 keldritesse varjunud inimese Cizres surnuks põlenud.