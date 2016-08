Amber Heard on alustanud avalikku rünnakut oma eksmehe Johnny Deppi vastu, kes annetas Amberi valuraha seitse miljonit dollarit otse heategevusfondidele.

Naisel oli see niigi plaanis, kuid ta näeb Johnny käitumises nahahoidmist.

“Amber Heardile teeb rõõmu Johnny Deppis tärganud huvi tema kahe armastatuima heategevusfondi, koduvägivallavastase ACLU ja Los Angelese lastehaigla vastu,” vahendab Us Magazine näitlejatari avaldust.

“See on suurepärane ja ootamatu uudis. Ent kui Johnny soovib kohtuvälise kokkuleppe tingimusi muuta, peame nõudma, et ta austaks täissummat ja annetaks heategevusele 14 miljonit. Kui maksusoodustus maha arvestada, võrdub see tema seitsmemiljonise maksekohustusega Amberi suhtes.”

Heard nõuab ka, et Depp maksaks kogu summa korraga, mitte aastate jooksul osade kaupa. Vastasel juhul jääb mulje, et filmitähe advokaadid Laura Wasser ja Patti Glaser soovivad oma kliendi tegelikku makset poolitada, “maskeerides seda värske huvina heategevusfondide vastu, mida Depp pole varem kunagi toetanud”.