Särav lapsartist, ühtaegu neitsilik ja riivatu teinisensatsioon, ülemaailmne superstaar – ning ühtäkki kiilaspäine fuuria, kes paparatsode autot vihmavarjuga taob ning narkouimas oma laste hooldusõigusest ilma jääb. Täna uue albumi avaldav Britney Spears (34) on pealtnäha tipp-topp vormis – kuid miks on ta endistviisi isa hoolduse all nagu vaimuhaige? Arvestades, et kogu Britney lapsepõlv möödus avalikkuse ees ja et ta oli maast madalast pere peamine leivateenija, polegi midagi imestada, et tal ühel hetkel tohutust pingest ja paparatsode tähelepanust kops üle maksa viskas.

11aastaselt telesaates "The Mickey Mouse Club" koos teiste tulevaste superstaaride Christina Aguilera, Justin Timberlake’i, Ryan Goslingi ja Keri Russelli kõrval hiilanud Mississippi tüdruk oigas 17aastaselt "Baby One More Time", välgutades videos kooliseeliku kohal naba, ja temast sai ülemaailmne sensatsioon. Britney Spears (Vida Press)

Armulugu Timberlake’iga, lubadus abiellumiseni neitsiks jääda kombinatsioonis riivatu poolalasti vingerdamisega laval, lesbisuudlus Madonnaga – Britney nimi oli kõigi huulil. Kahed kiired pulmad ja kaks järjestikust last Märke kummalisest käitumisest täheldati juba 2004. aasta jaanuaris, kui superstaar abiellus Las Vegases kunagise lapsepõlvesõbra Jason Alexanderiga. 55 tundi hiljem lasid nad abielu tühistada. Oli paar laksu all ega suutnud enam kaineid otsuseid langetada? "Spears ei mõistnud oma tegude tähendust," seisis avalduses. Britneyl vedas, sest eelmisel aastal saadeti Jason koduvägivallatsemise eest neljaks kuuks trellide taha. Järgnesid tormilised kuud. Spears sai video "Outrageous" võtteil vigastada, talle tehti lõikus ja jalg pandi pooleks aastaks lahasesse. Juulis kihlus lauljatar oma tantsupoisi Kevin Federline’iga, kellega ta oli tutvunud vaid kolm kuud varem. Armusuhe sai ohtralt tähelepanu, sest Kevini sõbratar Shar Jackson ootas toona temalt teist last. KIREV ARMUELU: Britney Spears koos oma laste isa Kevin Federline’iga. (Vida Press) Kuid Spears ei lasknud end perelõhkuja tiitlist häirida. Veelgi enam: ta jäädvustas oma armusuhte hoopis reality-sarjas "Britney & Kevin: Chaotic". Pulmad peeti 18. septembril 2004. Britney otsustus keskenduda pereelule. Aasta pärast tuli ilmale tema esikpoeg Sean Preston. Ent skandaalid ei vaibunud. Veebruaris 2006 tabati Spears autoroolist, beebi kaenlas. Lastekaitsjad tõstsid lärmi, mispeale lauljatar väitis, et oli sunnitud põgenema paparatsode eest ja kaotas seetõttu valvsuse. Kuid ta tunnistas oma viga. Sama aasta septembris sündis Britney ja Kevini teine poeg Jayden James, aga juba novembris andis superstaar sisse lahutuse, viidates ületamatutele erimeelsustele. Ajas end kiilaks narkotesti kartuses? Britney seisund halvenes – 2007. aasta veebruaris läks ta uimastivõõrutuskeskusesse, kuid veetis seal üheainsa öö. Järgmisel päeval oli ta jälle Los Angeleses liikvel, paparatsod kannul. Õhtul marssis Spears juuksurisalongi ja lasi oma juuksed maha nüsida. Fotojäädvustust nägi tänu internetile õige pea kogu maailm. Kõmuleht New York Post teadis väita, et Spears ei ajanud end kiilaks üldsegi mitte raevuhoos. Lauljanna tahtnud sel moel varjata kõiki jälgi uimastite pruukimisest. Ta kartis, et kohtunik võib nõuda temalt juuksesalguanalüüsi – ning kui see osutub positiivseks, peab ta oma poegadega hüvasti jätma. Järgnes mitu põgusat võõrutuskatset. Kuid Spears ei saanud sõltuvusest jagu. Detsembris tekkis tal armusuhe paparatso Adnan Ghalibiga. Järgmise aasta jaanuaris saabus politsei Spearsi koju ja leidis ta oma pisipoegade juurest narkouimas. Britney keeldus laste hooldusõigust eksabikaasa Federline’ile andmast, kuid järgmisel päeval toimus kõik tormikiirusel. Kohus määras lapsed Federline’ile ja lasi Spearsi psühhiaatrilisele ravile toimetada. Lauljanna rahaasjade korraldajaks määrati tema isa Jamie ja jurist Andrew M. Wallet. Möödunud on kaheksa aastat. Britney on kangelaslikult mudast välja rabelenud. Ta salvestab ja esineb taas, särab sotsiaalmeedias ja on tipp-topp vormis. Täna ilmub tema üheksas stuudioalbum "Glory". Nädalavahetusel esineb ta üle üheksa aasta MTV videomuusikaauhindade galal. Ent ometi pole tal mingit kontrolli enda teenitud miljonite üle. Seaduse silmis on ta otsekui põdur vanur või vaimuhaige. "Spears ei tohi oma hooldajate nõusolekuta langetada ei isiklikke ega rahalisi võtmeotsuseid," kirjutas New York Times tänavu. Superstaari kõige proosalisemadki ostud, nagu näiteks tops kohvi Starbucksis, jäädvustatakse kohtudokumentidesse, kaitsmaks tohutut varandust, mille ta on teeninud, kuid mida ta käsutada ei saa. Isa ei tahagi Britneyt terveks tunnistada? California kohus määrab kaht sorti hooldajaid – neid, kes vastutavad isiku füüsilise ja vaimse tervise eest, ja neid, kes käsutavad isiku rahaasju. Britney vajab kohtu silmis hooldust mõlemas vallas. Tema füüsilise heaolu eest hoolitseb 63aastane Jamie Spears. Isa peab hoolt kandma näiteks selle eest, et tütar ravimeid võtaks. Kuid Jamie käsutada on ka Britney rahaasjad, abiks ülimalt asjakohase nimega jurist Wallet ehk härra Rahakott. Tütre hooldajana kasseerib isa Jamie kenakese summa – New York Timesi teatel umbes 130 000 dollarit aastas. 2012. aastal oli Spearsi ametlikuks kaashooldajaks ka tema toonane kallim Jason Trawick, kellest ta on nüüdseks lahku läinud. Kohtu määratud hooldajad kinnitavad, et Britney on aastatega edusamme teinud. Ta kasvatab oma lapsi, lindistab laule, tegutseb talendisaadete žüriides ja esineb Las Vegases. Tal lubati isegi tunnistusi anda, kui endine mänedžer Sam Lufti ta kohtusse kaebas. Varem peeti Britneyt selleks liiga hapraks. Kuid lauljatari koheldakse ikkagi siidkinnastega. Paistab, et tema hooldajate huvides polegi lasta teda kohtus terveks tunnistada. "Lõppude lõpuks on nende inimeste seas, kes saaksid aidata otsustada, kas Britney ehk ei vaja enam hooldust, needsamad hooldajad ja arstid, kes selle kõige eest hoolt kannavad," kirjutab New York Times. "Paljud neist saavad palka Spearsi varadest." "Kuni Britney toob nii palju raha sisse ja kuni advokaadid ja hooldajad palka saavad, pole kellelgi erilist tahtmist seda olukorda lõpetada," ütles hooldajatepoolse väärkohtlemise ekspert Elaine Renoire New York Timesile. Tema sõnul kestab hooldus seni, kuni hooldusalune või tema pereliikmed kära ei tõsta. Seni pole keegi kära tõstnud. Spearsist tuleb eluloofilm USA kanal Lifetime väntab kahetunnise telefilmi Britney Spearsi tõusudest ja mõõnadest, pühendades ohtralt ekraaniaega ka tema vaimsele kokkuvarisemisele.