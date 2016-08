"Kuulun inimeste kärsituma poole hulka, kelle elu eesmärk ei ole endale ainult ausamba püstitamine. Muud on ka tarvis teha," ütleb täna 70. sünnipäeva tähistav Eesti tuntuim animafilmi režissöör ja karikaturist Priit Pärn.

Karikatuur nagu kogu kujutav kunst elab just praegu üle murrangulisi aegu. Kas on tunda, et arvuti hakkab pliiatsi või sule asemele tungima ning naljapiltide joonistamine aina rohkem masinatööd meenutama?

Arvuti on muutunud mulle tööriistaks, mingiks järeletapiks. Kui esimene jälg on pliiatsist või sulest paberile saanud, läheb see paber mingil hetkel arvutisse, kus ta hakkab edasi muunduma. Selline tööstiili muutus tekkis mul juba aastatuhande vahetusel.

Tööriistade valik, mis tõmbavad ühtlast või mitteühtlast joont, on praegu häbematult suur. Võtame või näiteks animatsiooni "Kilplased", mille ühes kaadris oli kusagil 120 tegelast. Käsitsi võtaks sellise kaadri komponeerimine ilmselt nädalaid, aga arvutis käis see üsna kiiresti ja ka tulemus on kordades parem. Mis ongi kõige olulisem.