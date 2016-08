Tallinna lauluväljakule tuleb täna ja homme toimuva "We Love The 90’s" festivali ajaks ka temaatiline autode väljanäitus. Muu hulgas saab pilgu peale heita president Lennart Meri kunagisele ametiautole.

Kaitseliidu tagalakeskuse ülema asetäitja Andres Välli räägib, et Meri kunagine ametiauto on Kaitseliidus aastaid niisama seisnud, kuid viimastel aastatel on sõidukit taastatud ning selle valget nahksisu on värskendatud.