"Õuest kostus äkki kõva raginat ja ma ehmatasin ära, mis nüüd siis juhtunud on. Läksin akna peale vaatama ja oh seda üllatust: õues on suur tolmupilv ja sirelipõõsaste vahel seisab buss," meenutab tallinlane üleeilset õhtut.

Kolmapäeva õhtul kella kaheksa ajal kaotas Tallinnas Peterburi tee 28 maja juures 55aastane bussijuht linnaliinibussi number 12 üle kontrolli, kaldus üle mitme vastassuuna sõidurea teelt välja, murdis maha tee ääres olnud betoonist elektriposti ja peatus alles paarikümne meetrit kaugemal paneelmaja nurgal, kus rammis maja ette pargitud Volkswagenit.

Majaelaniku sõnutsi saabusid kiirabi, politsei ja päästeamet tõesti kiiresti. "Aga seda, mis edasi juhtus ma kahjuks ei tea. Nägin ainult, et kiirabi läks bussi ja juht viidi minema. Eks õnnetusi võib igal ajal ja igal pool juhtuda. Eriti kui on tegemist terviserikkega."