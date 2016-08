Foto on tehtud Laulasmaal Kõltsu mõisa juures. Just seal peeti üleeile pidulik õhtusöök, kuhu pääsesid vaid valitud. Ent esmalt tegi Merkeli meeskond apsaka – pildil märgiti Rõivase elukaaslase nimeks hoopis Laura Põldvere.

Taavi Rõivas säutsatas seepeale Twitteris, et erinevalt oma meeskonnast teadis Angela Luisa nime hästi, kuigi see oli nende esimene kohtumine.

Swissôteli luksussviiti Angela Merkel kaua nautida ei saanud, kuna eile hommikul ootas juba ees kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega. Sakslased on tuntud oma punktuaalsuse poolest – Kadriorgu pidi Merkel jõudma kell 10.15.

President Ilves astus kantselei hoonest välja juba kell 10.04. "Guten morgen, good morning!" tervitas ta ajakirjanikke ja fotograafe. Ilvese nõunik täpsustas, et hetkel on kohal siiski vaid kohalik press.

Kikilips ees, närimiskumm suus

Oma rikkalikust kikilipsukollektsioonist valis Ilves eile välja sinaka lipsu. Sarnaselt mitme varasema avaliku üritusega, näris Ilves ka sel korral nätsu. Sadakond meetrit eemal kõnniteel jalutanud turistidele võis olukord paista isegi kummaline – kas tõesti president lihtsalt jalutabki vabalt keset hoovi.

Ent kui veidi laiemalt ringi vaadata, võis juba palja silmaga kokku lugeda kümmekond julgeolekutöötajat, osadel rihma otsas ka treenitud teenistuskoerad.

Läheduses jalutas ka üks naine oma pisikese taksiga. Nääpsuke koeraomanik ei jõudnud veel ­reageeridagi, kui taks suurema suguvenna poole tormas. Ei mingit tüli ega karjumist, koerad oleks teineteist kauemgi uudistanud, ent ametikoera juhendaja suunas naise ühes taksiga siiski eemale.

NUTIAJASTU: Kadriorus seisid teeveerel kümned inimesed, kes tahtsid Angela Merkelit oma silmaga näha. Isegi tema tumedate klaasidega auto pildistati üles. Ilmselt jõudis nii mõnigi neist piltidest pea kohe internetiavarustesse. (Jörgen Norkroos)

Päevakangelane Merkel saabuski täpselt kell 10.15. Ametlik pildisessioon tehtud, andis ta allkirja külalisteraamatusse ja kohtumine jätkus juba kinniste uste taga. Peateema oli Euroopa Liidu tulevik.

Presidendi kantselei raporteeris hiljem, et räägiti ka olukorrast Ukrainas ja Venemaa agressioonist ning Ilves ja Merkel tõdesid ühiselt, et olukord ei näita paranemismärke, vastupidi, pinged on teravnemas ning endiselt on vajalik Euroopa Liidu valmisolek ühiselt ja heidutavalt reageerida.

Kadriorust sõitis Merkel edasi Ülemiste City’sse, et sealses keskuses SpaceX kõne pidada. Kuulama olid tulnud Eesti ­IT-valdkonna eesrindlased ja mitu poliitikut (Margus Tsahkna, Juhan Parts ja teised).

Üritust juhtinud riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats manitses enne Merkeli saabumist, et kohalolijad võiks pärast Merkeli kõnet ka midagi küsida.

Rõivas kinkis e-residentsuse kaardi

Oma kõnes rõhus Merkel Eesti IT-eduloole ja tõi välja, et Saksamaalgi on meilt palju õppida. Ent kohe kõne alguses rääkis ta pikalt oma kogemusest Eestis ja kiitis Tallinna vanalinna. Ta märkis, et kolmapäeval seal jalutades tundis ta otsesõnu, et on kunagises Hansalinnas.

"Tallinn on pika traditsiooniga, mis hindab ajalugu ja on samas moodne ja progressiivne," märkis ta.

Ent ajaloo kõrval seob Merkelit Eestiga ka 21. sajandi sümboolika. Nimelt andis Taavi Rõivas talle üle Eesti e-residendi kaardi. Mis küsimustesse puutub, siis kõne järel oligi esiti kohmetu vaikus, ent olukorra päästis õigusteadlane Lauri Mälksoo, kes küsis Saksamaa–Venemaa suhete kohta.

"Te olete päris vaikne ja tagasihoidlik rahvas," muigas hiljem üks Saksa ajakirjanik. Õhtulehega vestelnud Indiast pärit ajakirjanik aga omakorda kiitis, et visiit oli hästi organiseeritud – ta on kajastanud Merkeli visiite ka teistes riikides ning siin vähemasti püsivad üritused ajaliselt graafikus ning ajakirjanike jaoks on turvakontrollid väga kiired, pole niisama tühja ootamist.

Ta lisas, et eks on Tallinn muidugi kompaktsem kui Lääne-Euroopa suurlinnad.