RAHA EI JÕUA MÜÜJANI: Ühel hetkel on 50eurone ilusti kliendi käes, järgmisel aga väidab ta, et raha on juba makstud. Segaduses müüja jääbki seda uskuma ja arvab, et ei pannud saginas tehingut lihtsalt tähele. (Teet Malsroos)